दोनों हाथों से एक साथ फटाफट लिखती है लड़की, कई भाषाओं में पारंगत आदी का नाम विश्व रिकॉर्ड में है दर्ज

क्या कभी आपने अपने दोनों हाथों से एक साथ एक बार में दो अलग काम करने की कोशिश की है? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर ट्राय करिएगा,आप खुद-ब-खुद समझ जाएंगे कितना मुश्किल काम होता है दोनों हाथों का एक साथ अलग डायरेक्शन में काम करना, लेकिन 18 साल की लड़की ने अपने हाथों से ऐसा हुनर दिखाया कि देखने वाले दंग रह गए.

कर्नाटक के मंगलुरू की रहने वाली आदी स्वरुपा ने कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया कि पैरेंट्स, शहर, राज्य ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन कर दिया. आदी अपने दोनों हाथों से एक साथ, एक बराबर स्पीड में कुछ भी लिख लेती है. इतना ही नहीं वो एक साथ दो भाषाओं में लिखने में भी उतनी सहज रहती हैं जितना एक भाषा में. इसी कला के बूते आदी ने विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

WOW!

Meet Aadi Swaroopa from India 🇮🇳 who can write with both hands simultaneously!

She is an ambidexterity world record holder who can write in 10 unique ways including different languages like Kannada, English, Hindi, Tulu, Malayalam.

pic.twitter.com/vdhr55HYb4

— Erik Solheim (@ErikSolheim) April 12, 2022