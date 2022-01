शख्स ने घर में छिपाकर पाल रखे थे 125 सांप, ऑफिस से लौटते ही मिली दर्दनाक मौत!

दुनिया में लोग कई तरह के जानवर पालते हैं. कुत्ते-बिल्ली तो आम बात है. अब तो लोग कई तरह के सांप भी पालने लगे हैं. लेकिन अगर कोई इस शौक को कई कदम आगे ले जाकर अपने घर में सौ (Man Living With 100 Snakes) से अधिक सांप पाल ले तो? जाहिर सी बात है सौ सांप पालने की खबर आम नहीं है. अमेरिका के मेरीलैंड में रहने वाले एक शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया. सबसे शॉकिंग बात ये है कि उसने ये सांप लोगों की नजर से छिपकर पाले थे. शख्स के घर में इतने सांप हैं, इस बात का खुलासा तब हुआ जब शख्स की मौत हो गई.

चार्ल्स काउंटी शरीफ़ डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर मामले का खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक, 49 साल का ये शख्स अपने घर में मृत पाया गया. शख्स को अपने घर के अंदर बेहोश उसके पड़ोसी ने देखा था. इसके बाद पड़ोसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. जब पुलिस शख्स के घर के अंदर गई तो वहां का मंजर देख डर गई. घर के हर हिस्से में सांप रेंग रहे थे. पुलिस जब शख्स के पास गई तब पता चला कि वो बेहोश नहीं है. बल्कि मर चुका है.

पुलिस ने तुरंत चार्ल्स काउंटी एनिमल कंट्रोल को खबर दी. टीम ने घर के अंदर आकर करीब 125 सांपों को पकड़ा. पुलिस ने जब इसके बारे में पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने भी अपने घर के पास ही एक घर में पल रहे इतने सांपों की बात की जानकारी से इंकार कर दिया. पुलिस ने शख्स की बॉडी की जांच में पाया कि उसपर चोट के कोई निशान नहीं है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद किसी सांप के काटे जाने की वजह से उसकी मौत हुई होगी. अब ये राज पोस्टमॉर्टम के बाद खुलेगा.

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man’s home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren’t. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u

