1971 में 50 पैसे का मिलता था मसाला डोसा और कॉफी, वो भी दिल्ली में ! यकीन नहीं है तो देख लीजिए बिल ...

1971 Restaurant Bill Masala Dosa and Coffee: जब वक्त आगे निकल जाता है, तो पुरानी चीज़ों में लोगों की दिलचस्पी ऐसे ही बढ़ जाती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग ऐसी ही एंटीक चीज़ों का कलेक्शन या फिर पुरानी पर्चियों की भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. चाहे ये 50-60 पहले के शादी के कार्ड हों या फिर गाड़ियों और राशन का बिल, लोगों का ध्यान खूब खींच रहे हैं. बुजुर्ग लोगों के लिए ये नोस्टैलजिया है तो जी जेनरेशन के लिए के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं है.

महंगाई के ज़माने में आजकल लोग अब से 30-40 साल पुरानी पर्चियों की फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर कर रहे हैं. लोग इन्हें देखकर दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. थोड़े दिन पहले गेहूं खरीदने की पर्ची वायरल हुई थी, तो लोग आज की रॉयल एनफील्ड का सालों पुराने बिल देखकर दंग रह गए थे. आज इसी कड़ी में 52 साल पहले के एक रेस्टोरेंट का बिल वायरल हो रहा है.

50 पैसे का मसाला डोसा, 50 पैसे की कॉफी

वायरल हो रहा बिल 28 जून 1971 का है. बिल भी दिल्ली के मोती महल रेस्टोरेंट में बना है, वो भी दुकानदार के हाथ से लिखा गया. फूड बिल में मसाला डोसा और कॉफी का कीमत लिखी हुई है, जिसे देखकर आपका भ्रमित हो जाएंगे कि कहीं इसमें दुकानदार ज़ीरो लिखना तो नहीं भूल गया. पर्ची में 2 मसाला डोसा की कीमत 1 रुपये और 2 कॉफी की कीमत 1 रुपये लिखी हुई है. यानि एक मसाला डोसा 50 पैसे में और एक कॉफी 50 पैसे में ली गई थी. टोटल बिल 2 रुपये का बना, जिस पर 6 पैसे सर्विस टैक्स और 10 पैसे सर्विस चार्ज मिलाकर दो लोगों के खाने का कुल बिल 2 रुपये 16 पैसे बना है. हम जानते हैं अब भी आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा.

Moti Mahal restaurant, Delhi’s bill receipt of 28.06.1971. 2 Masala Dosa & 2 Coffey, 16 paise tax and Bill is Rs 2.16 only…..! pic.twitter.com/YllnMWQmTD

— indian history with Vishnu Sharma (@indianhistory00) February 1, 2017