घर की छत पर बिजली गिरने से जोरदार धमाका, पड़ोसी के बच्चे ने मोबाइल में कैद किया VIDEO

प्राकृतिक आपदाएं (Natural Disaster) वीभत्स होती हैं. वैसे तो प्रकृति को ही जीवनदायनी माना जाता है लेकिन जब ये विकराल रुप धारण करती है तो किसी को नहीं बख्शती. सोशल मीडिया (Social Disaster) पर कई बार प्राकृतिक आपदाओं के वीडियो शेयर किये जाते हैं. इन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक प्राकृतिक आपदा का वीडियो शेयर किया जा रहा है. भारत में मानसून के सीजन में ठनका गिरने से होने वाली मौत की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं. लेकिन इन दिनों मैसाचुसेट्स में घर पर गिरे ठनके (Massachusetts Lighting Video) का वीडियो वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया गया. अमेरिका में बने एक घर के ऊपर ही ठनका गिर गया. इसका वीडियो घर के ठीक सामने रहने वाले एक शख्स ने मोबाइल में बना लिया. भारत में जैसे ठनका गिरना कॉमन है, विदेशों में कई तकनीक की वजह से इनके नंबर तो कम हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ठनके वहां गिरते नहीं है. घर के ऊपर गिरे ठनके का ये वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है.

अंदर रह रहा था परिवार

ट्विटर पर शेयर हुआ ये वीडियो काफी रेयर वीडियोज में से एक है. ट्विटर पर कैप्शन में लिखा था कि डेनवर में घर के ऊपर ठनका गिरा. हालांकि, घर के अंदर रहने वाले परिवार को सुरक्षित निकाल लिया गया. इस घटना को पड़ोसी ने मोबाइल में कैद कर लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, वीडियो को कैद करने वाले की उम्र 14 साल है. जोशुआ पबिलज नाम का ये बच्चा ठनका गिरने वाले घर के ठीक सामने रहता था. उसने ही अपने मोबाइल से ये वीडियो बना लिया.

Family escapes after Danvers home hit by lightning; bolt caught on camera by neighbor’s cell phones. (📷: Maggie Pabisz) https://t.co/Q8OqnjsaeV https://t.co/im41SJMPUr pic.twitter.com/YVA4NwsaSC

— Michael Rosenfield NBC10 Boston (@MikeRNBCBoston) June 30, 2022