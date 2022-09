शादी का विज्ञापन है या इंजीनियर्स की बेइज्ज़ती! मतलब ऐसा कौन करता है ...

Matrimonial Ad Viral on Twitter: एक वक्त था, जब लोगों को शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर दूल्हों की तलाश होती थी. वो बात अलग है कि उस दौर में इतनी बड़ी तादाद में इंजीनियर हुआ भी नहीं करते थे. हालांकि अब वक्त बदल चुका है. देश में इंजीनियरिंग के संस्थानों की संख्या खूब है और इनसे इंजीनियर्स भी हर साल बड़ी संख्या में निकल रहे हैं. यही वजह है कि अब उनकी इज्ज़त भी कम हो चुकी है और शादी के लिए भी उन्हें तरज़ीह नहीं दी जा रही है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आप इस खबर में जान जाएंगे.

इंजीनियर्स को लेकर आपने अलग-अलग जोक्स पढ़े और सुने होंगे लेकिन ऐसा मज़ाक नहीं देखा होगा, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कभी लोग शादी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हा ही चाहते थे, लेकिन अब वक्त ऐसा बदला है कि शादी के विज्ञापन में साफ लिखा जा रहा है – इंजीनियर छोड़कर कोई भी चलेगा. ये पोस्ट आपको भी हैरत में डाल देगी कि आखिर इंजीनियर्स की ये बेइज्ज़ती क्यों की गई है.

शादी का विज्ञापन या सॉलिड इनसल्ट !

यूं तो समय-समय पर सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े हुए अजब-गजब विज्ञापन वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का विज्ञापन पहली बार दिखाई दिया है, जिसमें किसी प्रोफेशन की इतनी बेइज्ज़ती की गई हो. आपने अब तक शादी के ऐड में किसी खास प्रोफेशन, जाति या लुक्स को लेकर लोगों का रिज़र्वेशन देखा होगा, लेकिन किसी पेशे के लिए मनाही नहीं देखी होगी. हाल में वायरल हो रहे एक ऐड में अजीबोगरीब डिस्क्लेमर लिखा गया है. विज्ञापन में लिखा गया है – ‘गोरी,सुंदर और अमीर घर की लड़की के लिए आईएएस/आईपीएस, उद्योगपति/कारोबारी या फिर डॉक्टर दूल्हा चाहिए, जो सजातीय हो.’ यहां तक तो ठीक था, लेकिन बाद में बड़ा-बड़ा लिखा गया है – कृपया सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोन नहीं करें.

Future of IT does not look so sound. pic.twitter.com/YwCsiMbGq2

— Samir Arora (@Iamsamirarora) September 16, 2022