25 हज़ार में बिक रहा है McDonald’s का बर्गर, इतने में तो किराये पर मिल जाएगा 2BHK !

फास्ट फूड (Most Loved Fast Food Item) में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फूड आइटम है- बर्गर. बच्चों से लेकर बड़े तक बर्गर की अलग-अलग वरायटी पसंद करते हैं. अगर हज़ार-दो हज़ार रुपये खर्च कर दिए तो पूरी फैमिली का लंच बर्गर (McDonald’s Burger Price) के ज़रिये निपट जाता है. हालांकि रूस में इस वक्त इसी बर्गर की कीमत हज़ारों में जा चुकी है. चलिए बताते हैं कि आखिर यहां बर्गर की कीमत में आग (Burger Price Hike in Russia) क्यों लगी है?

ऐसा नहीं है कि रूस में सारे बर्गर महंगे हो रखे हैं. यहां सिर्फ मशहूर फूड चेन मैकडॉनल्ड के बर्गर की कीमतें बढ़ी हुई हैं. हालांकि कंपनी ने इनकी कीमत नहीं बढ़ाई है, बल्कि उन्होंने तो रूस में अपने सभी 850 आउटलेट अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं. लोगों को जैसे ही ये बात पता चली, वो कम से कम आखिरी बार अपने पसंदीदा खाने का लुत्फ उठाने के लिए भागने लगे.

People in Moscow waiting in line for McDonald’s after they announced they would be closing all 847 locations in Russia. #RussiaUkraineCrisis #McDonalds #Moscow pic.twitter.com/CozmFpmexX

— 🇺🇦 (@UkraineLiveNews) March 9, 2022