McDonald's ने परोसी धनिया चटनी वाली आइसक्रीम, देखकर झन्नाया लोगों का दिमाग !

Weird Coriander Ice Cream : आइसक्रीम के साथ हाल के दिनों में आपने तरह-तरह के प्रयोग होते हुए देखे होंगे. कभी पाव-भाजी आइसक्रीम रोल बनाया जा रहा है, तो कभी ढोकला, डोसा और बर्गर के साथ भी आइसक्रीम को मिक्स कर दिया जाता है. आम तौर पर ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट लोकल वेंडर्स करते हैं लेकिन इस बार दुनिया भर में अपनी फूड चेन चलाने वाले McDonald’s ने ही गड़बड़ घोटाला किया है और लोगों के सामने पेश कर दी है धनिया से गार्निश की हुई आइसक्रीम.

हमारे देश में तो धनिया की बड़ी खपत है. सब्जियों के लेकर फास्टफूड तक पर कटी हुई धनिया गार्निश की जाती है. और तो और धनिया की चटनी हर डिश के साथ खप जाती है लेकिन आइसक्रीम के साथ धनिया का कॉम्बिनेशन इससे पहले आपने शायद ही कभी सुना हो. पड़ोसी देश चीन में McDonald’s के आउटलेट ने धनिया चटनी के साथ आइसक्रीम सर्व की है और इसे नाम दिया है – Cilantro Sundae.

Ice Cream पर सजाई कटी हुई धनिया

McDonald’s ने धनिया के प्रति दुनिया भर के लोगों का प्यार देखते हुए चीन में धनिया से सजी हुई खास आइसक्रीम पेश कर दी है. फास्ट फूड चेन चलाने वाली इस बड़ी कंपनी ने Cilantro Sundae नाम के इस डेज़र्ट का बेहद लिमिटेड एडिशन पेश किया है. ये सिर्फ 25 फरवरी तक ही लोगों के लिए उपलब्ध होगा. Cilantro Sundae दरअसल मैकडॉनल्ड की वनीला सॉफ्टी का ही एक नया वर्ज़न है. इसमें सॉफ्टी पर कटा हुआ धनिया सजाया जाता है और आइसक्रीम पर धनिया और नींबू का सॉस यानि अपनी धनिया चटनी डाली जाती है. इस आइसक्रीम की कीमत चीन में 6.6 युआन यानि भारतीय मुद्रा में करीब 77 रुपये रखी गई है.

Mcdonald’s China launched a Cilantro Sundae special menu item today, which is interesting… pic.twitter.com/uHgA3vyn2Y — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 21, 2022

ये भी पढ़ें- शख्स के खाने में आखिर ऐसा क्या है ? 30 हज़ार लोग रोज़ाना करते हैं डिनर प्लेट का इंतज़ार

आइसक्रीम लवर्स का दिमाग झन्नाया

इस अनोखी डिश के बारे में सुनते ही इंटरनेट पर लोगों का दिमाग ही झन्ना गया. हालांकि कुछ बहादुर लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार ज़रूर टेस्ट करने की इच्छा जताई और एक यूज़र ने तो इसे अच्छा भी बताया. ज्यादातर यूज़र्स ने तो इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचकर ही हथियार डाल दिए. एक यूज़र ने तो लिखा कि वो इसकी शिकायत हिंसक और डरावने कंटेंट के तौर पर करेगा.

Brazils south have been drinking grass since much earlier, take this mcdonalds china — tk (@tktheus7) February 21, 2022

Had to double check to see if it was April 1st — Infernus (@InfernoCommandr) February 21, 2022

Finally, a sundae that looks and tastes like soap. — lift your skinny fists like antennas to the air (@AyainGundam) February 21, 2022



अन्य लोगों ने तो ये तक कह दिया कि कप में डालकर ठंडा साबुन ही परोस दें. लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, आपको इस पर क्या कहना है?

Tags: Bizarre news, Viral news, Weird news