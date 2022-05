McDonald ने कस्टमर को परोसा छिपकली वाला ड्रिंक, फिर ऑफर किया 300 का रिफंड !

McDonald’s Lizard in Drink : घूमते-टहलते अगर भूख लगी है, तो खाने-पीने के मामले में जिस फास्ट फूड ब्रांड को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो ज़ाहिर तौर पर McDonald’s है. हालांकि पिछले कुछ महीनों में इसी फूड चेन से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक गलतियां सामने आईं, जिन्हें जानकर किसी का भी मन खराब हो जाए. ऐसा ही मामला अहमदाबाद में McDonald’s के आउटलेट से सामने आया है.

McDonald’s में लंच करने आए भार्गव जोशी (Bhargav Joshi) नाम के कस्टमर ने अपने लिए कुछ खाने के लिए और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया. जब उनके सामने ये ड्रिंक पहुंचा तो उनके होश उड़ गए. आमतौर पर हम जिस छिपकली को देखकर ही मुंह में जा रहा निवाला रोक देते हैं, वो भार्गव के कोल्ड ड्रिंक (Lizard in Cold Drink Glass) वाले ग्लास में तैर रही है. इसके बाद तो उनका मन और दिमाग दोनों ही खराब हो गया.

ग्लास में कोल्ड ड्रिंक के साथ छिपकली !

भार्गव ने ट्विटर पर जो वीडियो डाला है, उसमें पूरी घटना के बारे में जाना जा सकता है. वे अपने दोस्तों के साथ McDonald’s में आकर 2 बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, लेकिन उनके सामने जो आता है, वो कल्पना से परे है. कोल्ड ड्रिंक के दो सिप लेने के बाद ही छिपकली ऊपर आ जाती है और वो साफ तौर पर कोल्ड ड्रिंक में तैरती हुई देखी जा सकती है. उन्होंने इस बात की शिकायत भी स्टाफ से की लेकिन तकरीब 2-3 घंटे तक इस मामले को आउटलेट में किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया. वो बात अलग है कि इसे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सीधा संज्ञान में लिया और फ्रेंचाइज़ी को अपनी लापरवाही की कीमत भी चुकानी पड़ी.

Here is video of this incidents happens with me…@McDonalds pic.twitter.com/UiUsaqjVn0

— Bhargav joshi (@Bhargav21001250) May 21, 2022