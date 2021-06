लड़के के तूफानी इस्तीफे को देख याद गए फैमिली मैन वाले श्रीकांत तिवारी, बोला- अपनी नौकरी से नफरत

नौकरी से इस्तीफा देना आसान नहीं होता है. आमतौर पर इस्तीफा तब ही दिया जाता है, जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प हो. कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो नौकरी पसंद नहीं है, इसलिए भी इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन एक लड़के ने ऐसा ज़बरदस्त रिज़ाइन लेटर (Viral Resign Letter) लिखा है कि दुनिया उसकी फैन हुई जा रही है. अगर इस रिज़ाइन लेटर को फैमिली मैन (Family Man) वाले श्रीकांत तिवारी (Shrikant Tiwari) पढ़ लें तो वो भी लड़के को सैल्यूट करेंगे.



घटना अमेरिका (America) के लुइसविले (Louisville) की है. यहां मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s) की फूड चेन में काम करने वाले एक लड़के ने ऐसा मुंहतोड़ इस्तीफा दिया है कि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया (Viral Resign Letter) पर आग की तरह फैली हुई हैं. हुआ यूं था कि इस लड़के को किसी वजह से अपनी नौकरी से ऐसी नफरत हुई कि उसने एक स्वैग भरा नोट लिखकर मैकडॉनल्ड (McDonald’s) के आउटलेट पर चिपका दिया.



जिसने भी देखा, दी शाबाशी



आमतौर पर मेल या लेटर से दिया जाने वाला इस्तीफा प्रिंटआउट के तौर पर चिपकाया जा सकता है, ऐसा लोगों ने पहली बार देखा. जिस शख्स ने नौकरी छोड़ी है, उसका अंदाज़ लोगों को दीवाना कर रहा है. मैकडॉनल्ड के आउटलेट (McDonald’s Outlet) के बाहर ये इस्तीफा किसी नोटिस की तरह चिपका हुआ मिला. इस पोस्टर पर लिखा हुआ है- 'हम इसलिए बंद हैं, क्योंकि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं और मैं अपने काम से नफरत करता हूं.' जिसने भी इस रिज़ाइन लेटर को देखा, सोशल मीडिया पर इसे वायरल (Social Media Viral) कर दिया. अब लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

