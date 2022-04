कार के चक्के से आ रही थी अजीबोगरीब आवाजें, नीचे जाते ही चीखने लगा मेकैनिक

दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो अपनी कार से काफी प्यार करते हैं. अपनी कार पर एक स्क्रैच से भी उनको परेशानी होने लगती है. वहीं अगर कार से थोड़ी अजीब सी आवाज भी आने लगे तो कई लोगों का ध्यान चला जाता है. मलेशिया में रहने वाली एक महिला के अंकल की कार के व्हील सेंसर से कुछ दिनों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी. ऐसे में उसने अंकल की कार को सर्विसिंग के लिए दे दिया. जब कार को उठाकर जांच की गई तो मेकैनिक के होश उड़ गए. कार के व्हील में एक बड़ा सा सांप फंसा हुआ था.

ट्विटर पर स्या नाम की इस महिला ने अपने अंकल की कार की तस्वीरें शेयर की. वर्कशॉप में जब मैकेनिक ने कार की बोनट को खोला तो उसके अंदर एक बड़ा सा पाइथन छिपा हुआ था. उसने लोगों से अपील की है कि कुछ-कुछ समय में लोगों को कार की बोनट खोलकर देखना चाहिए. सांप जैसे जीव इनके अंदर छिपकर बैठे रहते हैं. इनकी वजह से ही कई बार कार से आवाजें आने लगती है.

weh my uncle bawak his car pergi workshop today and found this? besar gila i wanna cry 😭👍🏻 pic.twitter.com/oG3DSgwVvH

