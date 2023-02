मह‍िला की डिलिवरी बहुत आसान नहीं होती. इसके लिए ट्रेंड डॉक्‍टर या नर्स चाह‍िए होते हैं. पर अमेरिका की एक प्रेग्‍नेंट मह‍िला के साथ जो हुआ वह चमत्‍कार से कम नहीं. मह‍िला कार चला रही थी और जाम में फंस गई. इसी बीच उसे दर्द शुरू हो गया. मह‍िला कुछ समझ पाती तभी कार में ही डिलिवरी हो गई. मह‍िला के आसपास कोई नहीं था जो उसे मदद करे. पर उसने खुद हालात को संभाल लिया. सोशल मीडिया पर लोग मह‍िला के हिम्मत की दाद दे रहे हैं.

न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना नवंबर की है लेकिन टिकटॉक पर इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. अब तक करीब 12 मिल‍ियन बार इस वीडियो को देखा जा चुका है. अटलांटा की मूल निवासी 23 साल की देसाई फड ने बताया कि वह अपने 25 वर्षीय लॉस्टन फड के साथ जा रही थी. कार वह खुद चला रही थी कि डॉक्‍टर ने डिलिवरी के लिए काफी समय दिया हुआ था. पर अचानक मुझे दर्द हुआ. मैनें देखा कि मेरा बेबी मेरी पैंट में आ गया.

A woman gave birth to an adorable baby girl while stuck in traffic on her way to the hospital for delivery.

According to her they had to call police to flag down police for an escort so they be able to get to hospital on time.

