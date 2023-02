तेंदुआ शब्‍द सुनते ही लोग सहम जाते हैं. क्‍योंक‍ि यह बेहद खूंखार होता है और कभी भी हमला कर सकता है. देश के कई शहरों से ऐसे वीडियोज आते रहते हैं, जिसमें भूरे रंग के तेंदुए घूमते हुए दिख जाते हैं. पर क्‍या आपने काले तेंदुए देखे हैं? सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें एक काला तेंदुआ जंगल में घूमते हुए दिख रहा है. वीडियो कहां का है यह तो पता नहीं पर इसे कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व ने जारी किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में खास बातें…

आमतौर पर तेंदुए भूरे, क्रीमी पीले या हल्‍के लाल रंग के होते हैं. इनके शरीर पर धब्बे फूल की पंखुड़ि‍यों के समान होते हैं. पर यह बिल्‍कुल काला दिखता है. इतना काला कि अगर रात के समय यह सामने आ जाए तो शायद आप देख ही नहीं पाएंगे. इसके इस रंग की खास वजह है. इसके जीन में मेलानिज्म नामक एक उत्‍पर‍िवर्तन होता है, जिससे काले घने बाल उग आते हैं. लगभग छह फीसदी आबादी में इस तरह का बदलाव होता है. भारत क्‍या पूरी दुनिया में इस रंग के तेंदुए काफी दुर्लभ हैं. दुनियाभर के सैलानियों को इनकी तलाश रहती है.

During inspection of Fire lines and watch towers, came across with the magnificent Black leopard, Saya/Maya/kariya/Bageera. The leopard is bold and active. pic.twitter.com/pjdE83qrlN

— Nagarahole Tiger Reserve (@nagaraholetr) February 27, 2023