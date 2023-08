भगवान ने दुनिया के हर इंसान को कई तरह की खासियत के साथ भेजा है. जिंदा रहने के लिए और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इंसान को जो भी जरूरत होती है, वो भगवान पूरी करके ही भेजते हैं. लेकिन कई बार जब बच्चे का जन्म होता है तो किसी तरह की कमी के साथ पैदा हो जाता है. दुनिया में आने के बाद लोग उसे पिछले जन्म का पाप बताकर संतोष कर लेते हैं. लेकिन एक मां के लिए तो उसका बच्चा कैसा भी हो, परफेक्ट ही रहता है. लेकिन साइबेरिया की रहने वाली डेरिना जब पैदा हुई थी, तब उसकी मां भी उसे देखकर डर गई थी.

डेरिना का जन्म 2015 में एक अजीबोगरीब मेडिकल कंडीशन के साथ हुआ था. जब उसका जन्म हुआ तब आनन-फानन में डॉक्टर्स ने उसे कंबल में लपेट दिया. उसकी मां एलेना ने जब जबरदस्ती अपनी बेटी को देखना चाहा तो हर कोई उसे रोक रहा था. लेकिन फिर भी जब जबरदस्ती उसने चेहरा देखा, तो चीखने लगी. दरअसल, उसकी बेटी बिना होंठ और गाल के पैदा हुई थी. इस वजह से डेरिना का चेहरा काफी डरावना लग रहा था.

कठिनाई में बीता बचपन

डेरिना जब पैदा हुई तब उसकी हालत देखकर अस्पताल में भी सब डर गए थे. उसके गाल और होंठ के हिस्से में सिर्फ खून फैला हुआ था. लोग नहीं चाहते थे कि एलेना अपनी बेटी को देखे. लेकिन जब एलेना ने देखा तो पहले तो डर गई लेकिन बाद में उसने अपनी बेटी को अपनाने का फैसला किया. डॉक्टर्स ने एलेना और उसके हसबैंड से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो डेरिना को अस्पताल में छोड़ दे लेकिन पेरेंट्स ने अपनी बेटी को छोड़ने से इंकार कर दिया. वो उसे अपने घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगे. हालांकि, ऐसे चेहरे के कारण डेरिना के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था. सब उसे देखते ही डर जाते थे.

Happy first day of new academic year to all pupils/students- and a special good luck wish to Darina Spengler, 8, who starts home schooling. Darina was born without lips & chin; thanks to British surgeons she is on a long way to recovery after several face-reconstruction surgeries pic.twitter.com/GurzhZBZfV

— The Siberian Times (@siberian_times) September 1, 2021