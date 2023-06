ये है दुनिया का सबसे छोटा इंसान, उम्र 20 साल, लेकिन लंबाई सिर्फ इतनी

कुछ दिनों पहले दुनिया के सबसे लंबे इंसान के बारे में चर्चा हो रही थी. तुर्की के सुल्तान कोशन सबसे लंबे आदमी होने का खिताब अपने नाम किए हुए हैं. इनकी लंबाई सिर्फ 8 फीट 3 इंच है. गिनीज बुक में भी इनका नाम दर्ज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा इंसान कौन है ? आज हम आपको उसी से परिचित कराने वाले हैं. दुनिया में सबसे छोटे कद का आदमी ईरान में रहता है. उनका नाम अफशीन इस्माइल गदरजादेह है. यह इतने छोटे हैं कि एक तरबूज के बराबर नजर आते हैं.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड ने ट्विटर पर अफशीन के बारे में जानकारी शेयर की है. अफशीन की उम्र 20 साल है लेकिन उनकी लंबाई सिर्फ 2 फीट 1.68 इंच यानी 65.24 सेंटीमीटर है. उनकी लंबाई इतनी छोटी है कि एक बार में बात ही नहीं बनी. तीन बार लंबाई नापी गई, उसके बाद गिनीज बुक वालों ने उन्‍हें सबसे छोटे आदमी का खिताब दिया. अफशीन ने कोलंबिया के रहने वाले 36 साल के एडवर्ड नीनो हर्नांडेज को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.उनकी लंबाई तब 2 फीट 4.38 इंच यानी 72.1 सेमी मापी गई थी.

जन्‍म के समय वजन सिर्फ 700 ग्राम

अफशीन का जन्‍म ईरान के पश्चिमी प्रांत अजरबैजान के एक गांव में हुआ था. जन्‍म के समय ही उनका वजन सिर्फ 700 ग्राम था.जबकि सामान्‍य बच्‍चों का वजन 2 किलो से कम नहीं होता. गिनीज बुक के मुता‍बिक,छोटी कद काठी के चलते उनका जीवन जन्‍म से ही मुश्क‍िलों में रहा. पढ़ाई-लिखाई से लेकर खेलकूद तक में वह अन्‍य बच्चों से पिछड़ते रहे. इतना डर गए कि बचपन में ही स्‍कूल जाना छोड़ दिया.पर‍िवार इतना गरीब था कि रहने का खर्च, दवा और उपचार का सही इंतजाम करना भी मुश्क‍िल होता था. लेकिन अब उनकी दुनिया बिल्‍कुल बदल गई है.

Say hello to Afshin, the world’s shortest man 👋 pic.twitter.com/0Ng19232k2

— Guinness World Records (@GWR) June 17, 2023