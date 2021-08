Meme Museum: दुनिया के पहले मीम म्यूजियम में लगी वायरल पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की तस्वीर, जानिए कैसे हुआ फेमस

रोज नए मीम्स बनते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड (Memes trending on Social Media) करने लगते हैं, जिनमें से कई साले लोगों को खूब हंसाते हैं और जल्दी भुलाए भी नहीं जानते. ऐसा ही एक मीम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सरीम अख्तर (Pakistan cricket fan Sarim Akhtar) के एक्सप्रेशन के ऊपर बना था. आपको बता दें कि हांगकांग में बने दुनिया के पहले मीम म्यूजियम (World’s first Meme Museum in Hong Kong) में उनके उसी एक्सप्रेशन को बतौर माम प्रदर्शित किया गया है.

दरअसल, लंदन में रह रहे सरीम अख्तर ने खुद इसे अपने ट्विटर हैंडल (Sarim Akhtar on Twitter handle) पर शेयर करते हुए लोगों को बताया है कि हांगकांग म्यूजियम ऑफ मीम्स (Hong Kong Museum of Memes) में उनका मीम दिखाया गया है. आपको बता दें कि प्रशंसक ने बताया कि उनकी बहन के जरिए उन्हें यह पता चला है कि K11 आर्ट मॉल में 9GAG मीम प्रदर्शनी (9GAG Meme Exhibition at K11 Art Mall) के एक वीडियो में 0.37 सेकंड पर सरीम का चेहरा देखा जा सकता है.

My sister found the video of the Hongkong K11 mueseum of memes on YouTube 😍 scroll to 0.37 sec 🎉🇵🇰👌 https://t.co/wIgAU1yLGB — Sarim Akhtar (@msarimakhtar) July 31, 2021

आपको बता दें कि सरीम अख्तर साल 2019 में पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप खेल (Pakistan vs Australia World Cup) के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वायरल (Viral reaction) हुए थे. जानकारी के मुताबिक उस मैच के दौरान टेलीविजन प्रसारकों द्वारा कैमरे में उनका रिएक्शन कैद हो गया था. उस दौरान सरीम निराश और गुस्से से भरे पाकिस्तानी फैन (Angry Pakistan fan) के तौर पर नजर आए थे, जो कि बाद में मीम्स का चेहरा (Face of memes) बन गया.

यह भी पढ़ें- टीचर के आते ही क्लास में होने लगी थी खुसर-फुसर, 1 स्टूडेंट ने कागज में लिखकर बताया- आपकी पैंट में छेद है!

आईसीसी को दिए एक इंटरव्यू में सरीम ने इसके पीछे की कहानी को समझाया. पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसक ने कहा कि उनकी टीम ने मैदान पर एक कैच छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह नाखुश थे. आपको बता दें कि उनकी उस तस्वीर से बना मीम आज भी लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं.