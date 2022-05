बेटी से ज्यादा खूबसूरत है मां ! यम्मी मम्मी तक पहुंचने के लिए लड़की को डेट करने लगते हैं मर्द !

Mother Looks More Stunning Than Daughter : कहा जाता है कुछ लोगों को कुदरती तौर पर इतने परफेक्ट नैन-नक्श और बॉडी मिलती है कि उन पर उम्र के बढ़ने का भी कोई खास असर नहीं होता. 20 साल की बेटी की एक मां भी इतनी ही परफेक्ट है कि लड़की को छोड़कर मां पर ही लाइन मारने लगते हैं. कई जगहों पर तो मां की खूबसूरती (Mother Looks More Attractive Than Daughter) बेटी पर भारी पड़ जाती है और लोग बेटी से सिर्फ इसलिए दोस्ती बढ़ाते हैं, ताकि मां तक पहुंच सकें.

अमेरिका (United States News) की रहने वाली जुलिया हैच (Julia Hatch) नाम की 20 साल की लड़की न खुद टिकटॉक पर इस बात का खुलासा किया है कि लोग उसकी मां को देखकर हैरान रह जाते हैं और उन तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटते. उसे कई बार शुरुआत में ही इस बात का पता चल जाता है कि लोगों की असल दिलचस्पी उसकी मां में है और वे उसे सिर्फ उनसे बात करने के लिए ही डेट कर रहे हैं.

बेटी की डेटिंग लाइफ हुई बर्बाद

टिकटॉक वीडियो के ज़रिये जुलिया हैच (Julia Hatch) ने लोगों को बताया है कि उनके लिए डेटिंग का एक्सपीरियंस उनके लिए काफी खराब हो जाता है क्योंकि सामने वाले की दिलचस्पी उनमें नहीं बल्कि मां में होती है. 1.6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज़ वाले वीडियो में जुलिया कहती हैं – क्या वे मुझे पसंद करते हैं? असल में वो कुछ और सोच रहे होते हैं. उन्हें मां चाहिए होती है. लोगों ने उसकी मां को देखने की इच्छा जताई तो उसने अपनी मां को दिखाया और लोग दंग रह गए.

टिकटॉक वीडियो के ज़रिये जुलिया हैच (Julia Hatch) ने लोगों को सीक्रेट बताया है. Credit- TikTok)

लोगों ने माना- मां ज्यादा सुंदर है

लड़की ने एक अन्य वीडियो में अपनी मां के साथ खुद को कार में बैठे हुए दिखाया है और यूज़र्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूज़र ने लिखा- वाकई वो ज्यादा आकर्षक है. बहुत से लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वे सगी मां-बेटी हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि उसकी मां उम्र से कहीं ज्यादा छोटी दिखती हैं. कुछ लोगों ने कहां कि मां-बेटी की उम्र में फर्क नहीं है तो एक अन्य का कहना है कि सुंदर तो दोनों ही हैं लेकिन मां की खूबसूरती उम्र के साथ बढ़ती जा रही है.

