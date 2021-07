फैशन में आया गोल दाढ़ी रखने का चलन, लॉकडाउन में बोर हुए मर्दों ने ऐसे बदला Look

फैशनेबल बने रहने से लोगों का कॉन्फिडेंस हाई रहता है (Benefits Of Being Fashionable). फैशन में चल रहे कपड़े से लेकर हेयर स्टाइल तक कई लोग फॉलो करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसे नहीं फॉलो किया गया तो शायद वो आउट ऑफ़ प्लेस फील करेंगे. लेकिन कई बार फैशन के नाम पर दुनिया में अजीबोगरीब चीजें ट्रेंड (Weird Fashion Trend) करने लगती है. इन दिनों मर्दों के बीच गोल दाढ़ी (New 'circle beard' trend) रखने का फैशन चल रहा है. कई लोगों ने इसे फॉलो कर फोटोज शेयर किये हैं. इन्हें देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.इन दिनों सोशल मीडिया पर मर्दों का नया ही फैशन ट्रेंड कर रहा है. जहां कभी लड़के लंबी-छोटी दाढ़ी रखते थे. इसके बाद शुरू हुआ फ्रेंच कट या फिर कोई और स्टाइल. लेकिन जबसे लॉकडाउन लगा है, उनके पास भी कई नए स्टाइल को अपनाने का समय मिल गया है. इन दिनों मर्द गोल दाढ़ी बढ़ा रहे हैं. हालांकि, इसे देखकर लोगों को टॉयलेट सीट की याद आ रही है. इस स्टाइल के चाहने वाले काफी कम है लेकिन चूंकि ये ट्रेंड कर रहा है इसलिए कई लोग इसे फॉलो कर रहे हैं.गोल दाढ़ी का फैशन लॉकडाउन में बोरियत का नतीजा बताया जा रहा है. इंटरनेट पर कई मर्दों ने इस दाढ़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की है. हालांकि, वहां इसे पसंद करने वालों ज्यादा संख्या इनका मजाक बनाने वालों की है. इसके बाद भी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं. एक शख्स ने इस स्टाइल को टॉयलेट सीट नाम दिया. दरअसल, इसमें लोग अपनी दाढ़ी और सिर के बाल के आगे के हिस्से को ज्वाइन करके पीछे के सारे बाल हटा लेते हैं. लोगों का चेहरा इसके बाद पंचिंग बैग जैसा भी नजर आने लगता है.गोल दाढ़ी के इस फैशन की तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई. लोगों ने इसे कोरोना जैसी ही महामारी बताया. वहीं कुछ ने लिखा कि आखिर कौन सी मज़बूरी में कोई ऐसा स्टाइल रखेगा? इस स्टाइल के लिए लोग अपने सिर के बाल पूरी तरह शेव कर रहे हैं और सिर्फ सामने का हिस्सा ही दाढ़ी से अटैच कर उसकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं. इससे पहले लॉकडाउन में कुछ और हेयर स्टाइल भी वायरल हुए थे. उनके बाद अब ये स्टाइल लोगों को हंसा रहा है.