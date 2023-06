कुछ दिनों पहले आपने अमेरिका की एक झरने के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से पानी की जगह आग की लपटें गिरती हुई नजर आती हैं. उसे ऑप्टिकल इल्‍यूजन यानी भ्रम की स्‍थ‍ित‍ि बताया गया क्‍योंकि सूर्य की किरणें एक खास एंगल से जब झरने के पानी से टकराती हैं तो ऐसा दृश्‍य दिखाई देता है. आज हम आपको ऐसे ही एक पहाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं. जो पूरी दुनिया में कौतुहल का विषय बना हुआ है. बर्फ से लकदक इस पहाड़ सूर्य की रोशनी आते ही कुछ ऐसा मालूम होता है, जैसे आग लगी हुई हो.

मेरी नाम का यह पहाड़ चीन के युन्‍नान प्रांत में है. विशाल, दांतेदार बर्फीली चोटियों से सजा यह हिमश‍िखर तिब्बती बौद्धों के लिए पवित्र भूमि है, लेकिन इसकी सुंदरता इतनी ज्‍यादा है कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं. इसकी मुख्‍य चोटी कावागेबो समुद्र तल से तकरीबन 22,000 फीट की ऊंचाई पर है. इसे युन्नान प्रांत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और अब तक यहां कोई नहीं जा पाया है.

Orographic clouds lit up by a setting sun producing the illusion of flames on top of this mountain.

This is the Meri mountains,Yunnan, China

