आपने दुनिया की तमाम अनोखी शादियों के बारे में सुना होगा. कहीं 80 साल का आदमी 18 साल की लड़की से शादी रचा लेता है तो कहीं, लोग पेड़ों के साथ सात फेरे लेते हैं. कहीं मेंढक मेंढकी की शादी होती है तो कहीं, पर‍िवार बचाने के लिए लोग बहनों से ही ब्‍याह कर लेते हैं. लेकिन हाल में एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाली शादी हुई है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.

दरअसल, दक्षिणी मैक्सिको के सैन पेड्रो हुआमेलुला शहर में मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने एक पारंपरिक समारोह में मादा मगरमच्छ से शादी रचाई. रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान बड़ी संख्‍या में शहर के लोग मौजूद थे और पूरे विधि विधान के साथ यह समारोह संपन्‍न हुआ. सोसा ने शादी के दौरान वचन भी लिए. उन्‍होंने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं क्योंकि हम एक-दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. आप प्‍यार के बिना शादी नहीं कर सकते… मैं राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हूं. यहां वह राजकुमारी शब्‍द का प्रयोग उस मगरमच्‍छ के लिए कर रहे थे.

The mayor of Mexico’s San Pedro Huamelula tied the knot with a crocodile. Locals danced to mark the ritual, which is believed to bring a good harvest pic.twitter.com/LPd8iITrC5

