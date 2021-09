फैशन या पागलपन ! अमेरिकन रैपर का कारनामा, जुल्फों की जगह सिर पर जड़वा डालीं Gold Chains

कहते हैं Entertainment Industry में जो दिखता है, वही बिकता है. ऐसे में हर कोई खुद को अलग दिखाने की चाहत में कुछ न कुछ खास करना चाहता है. कुछ लोग Social Media पर अजीबोगरीब हरकतें (Weird Things) करके नाम कमाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. अमेरिका के जाने-माने रैप डैन सुर (Mexican Rapper Dan Sur) ने भी कुछ ऐसा ही अनोखा एक्सपेरिमेंट कर डाला है और अपने सिर पर लगवा डाली हैं (gold and silver chains embedded into his head) बाल की जगह सोने-चांदी की चेन.

अपने कुदरती लुक के साथ डैन सुर (Rapper Dan Sur) ने जो छेड़छाड़ की है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. पहले से सिलेब्रिटी होने के बाद भी डैन सुर ने जिस तरह का सनक भरा काम किया है, वो उनके फैंस को भी सोच में डाल रहा है. इस मशहूर रैपर ने बालों की जगह सोने-चांदी की चेन का ट्रांसप्लांट कराया है और अब वो इसे सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट भी कर रहा है.

सर्जरी के ज़रिये लगवाए अनोखे बाल

रैपर डैन सुर (Rapper Dan Sur) ने अपने काले बालों की जगह सिर पर सोने की मोटी-मोटी चेन लगवा ली है. रैपर ने अपने नए गोल्डन बालों की पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखकर लोग हैरान हैं. अब तक कभी किसी को इस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए नहीं देखा गया था. खुद डैन सुर भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऐसा करने वाले वे पहले शख्स हैं. ऑनलाइन साइट मिरर के मुताबिक इसके लिए पहले डैन से सर्जरी के ज़रिये सारे बाल हटवा लिए और फिर एक हुक के ज़रिये ये सोने की चेन अपने सिर में ट्रांसप्लांट कराई है.

अलग दिखने के चक्कर में किया गजब काम

अब डैन के नए लुक और उनकी खोपड़ी से लहराती सोने-चांदी की चेन को देखकर लोग दंग हैं. डैन ने ये भी बताया है कि वे लंबे वक्त से अपने लुक को लेकर कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे बाकी लोगों से वे अलग नज़र आएं. इसी चाहत में उन्होंने ये अजीबोगरीब हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. मज़े की बात ये है कि उनके इस मेकओवर के बाद वाकई उनके Instagram Followers बढ़ गए हैं. TikTok पर भी उनके फॉलोअर्स की संख्या में हज़ारों का उछाल आया है. खुद डैन अपने इस लुक से काफी खुश हैं.