आग की भीषण लपटों और धुंए के गुबार के बीच से निकल गई ट्रेन, देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

Viral Video: ट्रेन के हादसे तो आपने बहुत देखे होंगे. लेकिन आज हम जिस हादसे की बात करने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर देगा. ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फिल्मी हो. आग की भीषण लपटें… धुंए का गुबार और इस बीच से निकलती हुई एक ट्रेन. देखने वाले दंग रह गए. सोशल मीडिया पर इन वीडियोज की बाढ़ सी आ गई. कई लोगों ने इसे अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड किया था. बता दें कि ये वीडियो मेक्सिको का है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल मेक्सिको में एक मालगाड़ी और फ्यूल टैंक की टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी भीषण थी कि आसपास के दर्जनों घरों में आग लग गई. आग के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. शहर के एक बड़े क्षेत्र में काला धुंआ दिख रहा था. एक वीडियो में एक मालगाड़ी को आग की लपटों में जलते हुए दिखाया गया. इतना ही नहीं ये ट्रेन आग के बीच से पटरियों पर गुजर रही थी.

BREAKING: Cargo train drives through flames after crashing into fuel truck in central Mexico, setting dozens of homes on fire pic.twitter.com/QLc4eV6xhk

