Microsoft का सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीकेंड पर बन जाता है Rapido ड्राइवर ! वायरल हुई कहानी

Microsoft Software engineer works as Rapido driver : आजकल की शहरी लाइफ का एक अहम हिस्सा कैब, ऑटो और बाइक के ऐप हैं, जिन पर लोग आने-जाने के मामले में निर्भर रहते हैं. इस तरह के ऐप्लिकेशन जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, वहीं अलग-अलग किस्म के लोगों से मिलने का मौका देते हैं. कई बार हम ड्राइवर के तौर पर जिन लोगों से मिलते हैं, वे दरअसल कुछ और ही काम करते हैं और टाइम पास या एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपनी गाड़ी को इन ऐप्स पर रजिस्टर कर देते हैं.

हाल ही में एक ट्विटर (Viral On Twitter) यूज़र की मुलाकात ऐसे ही एक शख्स से हुई, जब उन्होंने अपने लिए रैपिडो से बाइक बुक की थी. वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके पास सिर्फ रैपिडो का एक ड्राइवर आएगा लेकिन उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई, जो पढ़ा-लिखा प्रोफेशनल था और बहुत से लोगों की ड्रीम जॉब हासिल कर चुका था.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रैपिडो ड्राइवर

निखिल सेठ नाम के ट्विटर यूज़र ने ट्वीट करके अपने साथ हुई एक दिलचस्प घटना का ज़िक्र किया है. उन्होंने बताया कि जब उनकी कॉल पर एक Rapido bike का ड्राइवर पहुंचा तो उन्होंने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते-पहुंचते काफी बातें कर लीं. इसी दौरान उन्हें पता चला कि वे जिसकी बाइक से जा रहा है, वो शख्स Microsoft जैसी नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता है और वीकेंड्स पर शौकिया तौर पर बाइक भी चलाता है. Rapido ड्राइवर वो सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि उसे लोगों से मिलना और बात करना अच्छा लगता है.

My Rapido Driver today was an SDET at Microsoft & he told me that he drives just to talk to people and as a hobby on weekends. @peakbengaluru — Nikhil Seth (@NikhilSSeth) July 24, 2022

वायरल हो गई ये अनोखी कहानी

इस ट्वीट को सोशळ मीडिया पर खासी अटेंशन मिल रही है. अब तक 2700 लोग इसे लाइक कर चुके हैं और लोगों ने एक से बढ़कर एक दिलचस्प रिप्लाई दिए हैं.

Not a bad idea to chill. https://t.co/uSvmZJ9MSz — Raj – VRProudOfThalapathyVijay (@lkrajkumar) July 25, 2022

Once my cab driver said he is a businessman and drives 3-4times a week just because his kids are too busy to talk to him! Damn!! I was speechless — Saloni Mittal (@whysaloni) July 24, 2022

Being a driver is a really interesting job. I often think how many kinds of things a driver must be listening while driving.

Even I want to make conversations to the drivers but I’m too introverted for that. https://t.co/iT0wPBlrTG — Soami Mauj (@soami_m17) July 25, 2022

कुछ लोगों को ये आइडिया कूल लगा तो कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ एक ही ऑफ को यूं ट्रैफिक में वेस्ट करना उन्हें पचा नहीं. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ, जबक उनके कैब ड्राइवर्स सिर्फ टाइम पास के लिए कैब चलाते हुए दिखे. वैसे आपको इस शख्स के शौक को लेकर क्या कहना है?

