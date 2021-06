इंसान नहीं, पत्थरों से प्यार करता है ये करोड़पति शख्स, लाखों फूंककर घर को बना डाला म्यूजियम

उन्होंने इस शौक की शुरुआत 16 साल पहले जिराफ की मूर्ति से की. (Photo Credit- Andrew Price / View Finder Pi)

उनके गार्डन में ओबामा से लेकर सुपरमैन तक मौजूद हैं. (Photo Credit- Andrew Price / View Finder Pi)

शौक तो शौक होता है. किसी की दिलचस्पी किस चीज़ में होगी, कहा नहीं जा सकता है. किसी शख्स को गार्डेन हरा-भरा रखने का शौक होता है, तो किसी को गार्डेन में पत्थरों के बुत (Hobby of decorating garden with statues) लगाने का भी शौक हो सकता है. जी हां, ये सच है कि एक बिजनेसमैन को शौक चढ़ा अपने घर के आगे के गार्डेन में पत्थरों के बुत लगाने का. उनका ये गार्डेन इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह हैं, यहां मौजूद छोटे-बड़े करीब 100 बुत, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.इस बिजनेसमैन का नाम है माइक वॉल्श (Mike Walsh).करोड़पति होने की वजह से इनका बेहद शानदार घर है और घर के आगे खूबसूरत का गार्डन (Garden filled up wih statues). वो बात अलग है कि आम बगीचों की तरह सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि यहां आपको छोटे-बड़े हर तरह के जानवर मिल जाएंगे. इतना ही नहीं कई जगहों पर तो कुछ लोग भी बेंच पर बैठे हुए दिख जाएंगे. हालांकि इनमें से कोई भी शख्स आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब पत्थरों के बने हुए हैं.द सन के मुताबिक इस सिलसिले के शुरुआत माइक वॉल्श (Mike Walsh) ने अब से 16 साल पहले की थी. तब उन्होंने अपने गार्डेन की एंट्री पर एक जिराफ का बुत लगवाया. ये बुत छोटा-मोटा नहीं, असली जिराफ जितना ही बड़ा था. बाद में एक और जिराफ बना और फिर जंगल के और भी जानवरों के बुत यहां लगाए गए. फिलहाल पूरे गार्डन में कुल 80 पत्थर के बुत मौजूद हैं. इनमें से कुछ जानवरों के हैं और कुछ इंसानों के. घर के आगे के गुजरने वाले लोगों के लिए ये बेहद रोमांचक होता है कि वे इतने सारी मूर्तियों का कलेक्शन एक साथ देख सकते हैं.माइक वॉल्श (Mike Walsh) के इस कलेक्शन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) और उनकी पत्नी के बुत भी शामिल हैं. जो गार्डन की बेंच पर बैठे हुए दिखते हैं. इसी गार्डन में सुपरमैन और शाही लोगों के भी बुत मौजूद हैं. खास बात ये है कि इन सबको एक साथ देखना लोगों के लिए रोमांचक होता है. वॉल्श अपने इस कलेक्शन को तैयार करने के लिए 20 हजार पाउंड (£20,000) यानि करीब 20 लाख रुपये लगा चुके हैं. द सन के मुताबिक उन्होंने IRA ब्लास्ट का शिकार हुए अपने भाई की याद में दो बॉम्ब डिस्पोज़ल ऑफिसर्स की भी मूर्तियां लगा रखी हैं. वे कहते हैं कि हमेशा ही उनकी कोशिश होती है कि वे इस कलेक्शन में कुछ नया करें और लोगों को सरप्राइज़ कर दें.