पेड़ों और जानवरों से घंटों बात करते हैं यहां के लोग, सुनाते हैं क्लासिकल गाने और गिटार

पेड़-पौधों को घर में उगाना (Growing Plants Techniques) और उनकी देखभाल करना दुनिया में बहुत से लोगों को पसंद होता है. जो अपने हाथ से पौधे (How to grow plants at home) लगाते हैं, उन्हें इनसे प्यार भी बहुत ज्यादा होता है. ब्रिटेन (Britain News) में तो लोगों को अपने पौधों से इतना प्यार होता है कि वो इनके लिए गाने बजाते हैं और इनसे घंटों एकतरफा बातें भी करते हैं. सुनकर हैरान रह गए न आप?

ये बात एक सर्वे में सामने आई है कि ब्रिटेन (Britishers Talk to Plants) में लाखों लोग ऐसे हैं, जो ऐसी चीज़ों से बात करने में घंटों बिता देते हैं, जो उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकतीं. मसलन ये लोग पेड़-पौधों से बात करते हैं और अपने पालतू जानवरों से भी चिट-चैट करते रहते हैं. दिलचस्प बात तो ये है कि पेट्स से होने वाली बात को वे एकतरफा बिल्कुल नहीं मानते.

पेड़-पौधों से बात करते हैं लोग

ये सर्वे 2000 एडल्ट लोगों पर कराया गया था. इनमें से आधे लोगों ने ये बात मानी कि ऐसी चीज़ों से बात करते हैं, जो चल-फिर या बोल नहीं सकते. वहीं 10 में से 6 लोगों का कहना है कि वे अपने पालतू जानवरों से बात करते हैं और उन्हें ये बातचीत दोतरफा महसूस होती है. 44 फीसदी लोग ऐसे भी हैं, जो अपने पौधों से बात करते हैं और 10 में 4 का मानना है कि पौधे उनसे ज़रूरत होने पर पानी भी मांगते हैं. बहुत से लोगों ने माना कि उन्होंने निर्जीव चीज़ों पर तब अपना गुस्सा निकाला, जब वे अपना काम ठीक से नहीं कर रही थीं. 24 फीसदी लोग अपनी अलार्म क्लॉक पर चिल्ला पड़ते हैं. 5 फीसदी लोग अपनी कार से कम ईंधन पर चलने को बोलते हैं तो 10 फीसदी लोग एटीएम को कैश देने के लिए शुक्रिया करते हैं.

पौधों के लिए गाने की नौकरी

ब्रिटेन में ज्यादातर लोगों का मानना है कि म्यूज़िक सुनकर उनके पौधे अच्छी तरह से विकास करते हैं. अब से कुछ दिन पहले एक नौकरी का विज्ञापन भी यहां सुर्खियां बटोर चुका है, जहां घर के मालिक ने अपनी अनुपस्थिति में पौधों के सिंगर की नौकरी निकाली थी. 9 दिन की इस नौकरी में कर्मचारी को घंटे भर तक पौधों को गाना गाकर सुनाना था और उन्हें पानी देना था. इस पार्ट टाइम नौकरी के लिए एम्प्लॉयर ने 55 हज़ार रुपये की अच्छी सैलरी भी ऑफर की थी.

