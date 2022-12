नहीं देखी होगी आपने ऐसी उलझाऊ पहेली, कोई जीनियस कर सकता है इसे सॉल्व!

Mind Bending Puzzle: कुछ खेल ऐसे होते हैं, जिन्हें हम आसानी से खेल सकते हैं, लेकिन कुछ पज़ल ऐसी भी होती हैं, जिन्हें सॉल्व करने में दिमाग का दही हो जाता है. बच्चे क्या और बड़े क्या, अगर कोई गेम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो गुस्सा आ जाता है. कुछ ऐसा ही एक गेम सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जो लोगों का दिमाग चकरा रहा हैं. आप इस वीडियो को देखिए और सच-सच बताइए क्या आप इस पज़ल को आसानी से सॉल्व कर पाते.

यूं तो इंटरनेट पर अक्सर ऐसे सवालों से भरे खेल की पहेलियां सामने आती रहती हैं, लेकिन इस वक्त एक ऐसे गेम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अजीबोगरीब पज़ल दिख रही है, जिसे सॉल्व करने में किसी का भी दिमाग घूम जाए. सिर्फ जीनियस लोग इस खेल की ट्रिक समझ सकते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है क्योंकि वे इसे सॉल्व करना करीब-करीब असंभव मान चुके थे.

दिमाग को उलझा देती है पहेली

वीडियो में आप मच्छर भगाने वाली कॉइल जैसी एक चौकोर लोहे चकरी देख सकते हैं, इसमें आखिर में एक लॉक लगा हुआ है. चरखी के बीच में एक लोहे की स्टिक लगी हुई है, जिसे सहारे इस पूरी चरखी को पार करना है और फिर स्टिक को बाहर लाना है. ये काम इतना मुश्किल है कि आप देखकर ही इसे एक बार में असंभव मान लेंगे. हालांकि थोड़ी ही देर बाद शख्स ने इस स्मार्ट ट्रिक से ये पज़ल सॉल्व की है, वो कमाल है. वीडियो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. हालांकि वीडियो में ऐसी ही दो पज़ल हैं, लेकिन पहली वाली पज़ल ज़बरदस्त है.

How would you solve this? pic.twitter.com/imET1ibIG0

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) November 16, 2022