मरने से पहले मलबे में मां की डिलीवरी, बाहर आई धूल और खून में सनी बच्ची, दहला देगा Viral Video!

Syria Newborn Rescue Viral Video: तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद किस तरह लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है. लोगों के बसे-बसाए घर उजड़ गए और बचे मलबे के नीचे भी ज़िंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा है. इसी संघर्ष की तस्वीर दिखाता हुआ एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक नवजात बच्ची को मलबे के अंदर से धूल से सनी हुई निकाला गया है.

ये घटना सीरिया की है. यहां भूकंप के बाद पसरे मलबे के बीच ही एक बच्ची ने अपनी मां की कोख से जन्म लिया. इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर बच्ची का दुर्भाग्य, वो तो इस दुनिया में आ गई, लेकिन माता-पिता चल बसे. रेस्क्यू के दौरान काएक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बच्ची को भूकंप के मलबे से निकालकर ले जाते देखा जा सकता है. हालांकि ये सोचकर आपका कलेजा कांप जाएगा कि बच्ची दुनिया में आते ही अनाथ हो गई है.

भूकंप के मलबे से निकली ज़िंदगी

बच्ची के मलबे से बाहर निकलने की घटना आफरीन शहर है, जो तुर्की की सीमा पर मौजूद है. यहां भूकंप के बाद का मलबा फैला हुआ है, जिसके बीच से रेस्क्यू टीम एक नवजात बच्ची को निकालकर लाते हैं. वे उसे लेकर भाग रहे हैं, ताकि बच्ची को जल्दी से जल्दी मेडिकल सुविदा मुहैया कराई जा सके. भली धूल और खून से सनी हुई है, जबकि उसे जन्म देने वाली मां और पिता इस दुनिया से जा चुके हैं. ऐसी घटनाएं जहां ज़िंदगी की डोर कुदरत के हाथों में होने का एहसास दिलाती हैं, वहीं ज़िंदगी के संघर्ष को भी दिखाती हैं.

A mother in Syria gave birth to her baby before she was dead. #earthquake pic.twitter.com/HVUEqEBLRu

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) February 7, 2023