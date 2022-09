चमत्कार ! 30 घंटे बाद बिल्डिंग के मलबे से ज़िंदा बाहर निकला बच्चा, खो चुकी थी उम्मीद

Miracle Baby Of Jordan: हिंदी की कहावत है – जाको राखे साइयां मार सके ना कोय. इसे यूं ही नहीं कहा गया है, बल्कि वाकई जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं, उसे कोई दूसरा मार ही नहीं सकता. ऐसे तमाम उदाहरण आपको दिख जाते होंगे, जब मौत किसी को बिल्कुल छूकर निकल गई हो या फिर किसी असंभव परिस्थिति में कोई जान बचाकर वापस आ गया हो. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा (Baby Pulled Out of Rubble After 30 Hours) 4 मंजिला बिल्डिंग ढहने के 30 घंटे बाद ज़िंदा निकाला गया.

अगर भूकंप या फिर किसी दूसरी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने या ढहने लगे तो जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है. बड़े लोग तो फिर भी यहां-वहां भागने की कोशिश करते हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये भी संभव नहीं होता. ऐसे में अगर किसी बच्चे (Miracle Baby Comes Out Alive after 30 Hours) की जान 30 घंटे बाद बचा ली जाए, तो इसे चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे?

4 महीने का बच्चा मलबे से निकला बाहर

जॉर्डन के अम्मान में मौजूद जबल अल वीबदेह में मौजूद एक रिहायशी बिल्डिंग ढह गई. 4 मंज़िला बिल्डिंग गिरने के बाद इस दुर्घटना में कुल 14 लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया थ, लेकिन उन्हें 30 घंटे के बाद एक 4 महीने के बच्चे मलक को मलबे से बाहर निकाला गया. मेट्रो यूके की रिपोर्ट के मुताबिक आश्चर्यजनक बात ये है कि बच्चे को कोई चोट नहीं आई, सिवाय धूल और गंदगी लगने के. उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और वो बिल्कुल स्वस्थ है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

لحظة اخراج الطفلة ملاك من تحت الانقاض .. لحظات لن تنسى في ذاكرتنا وصورة ملاك ذات الاربعة شهور ستبقى ايقونة للامل والحياة ،،،#الأمن_العام #الدفاع_المدني #الأردن pic.twitter.com/8XQmhxx511 — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) September 14, 2022

बेसबेंट में बच्चा छोड़कर गई थी मां

मलक नाम की बच्ची की मां ने उसे अपनी एक दोस्त के साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में छोड़ा था क्योंकि वो खुद एक ऑर्डर डिलीवर कने जा रही थी. उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही ये हादसा हो गया. विशेषज्ञों का कहना है कि बेसमेंट में होने की वजह से बच्चे की जान बच गई. वहीं बच्चे की मां ने एएफपी को बताया कि उन्हें अपनी बच्ची के ज़िंदा बचने का पूरा भरोसा था.

