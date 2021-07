Miracle Girl: समुद्र में क्रैश हुआ प्लेन, 14 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई ज़िंदा... तभी मलबे में तैरती दिखी बच्ची !

कहते हैं भगवान जिसे बचाता है, उसे कोई नहीं मार सकता. न ही इंसान और न ही प्लेन क्रैश (Horrible Plane Crashes of the World) जैसा भयानक हादसा. अगर ऐसा न होता तो जिस प्लेन क्रैश में 152 लोगों में से कोई नहीं बचा, उसमें एक 12 साल की बच्ची कैसे ज़िंदा बचती? (12 year old girl survived in a plane crash) लेकिन ये हुआ और आज वो बच्ची स्वस्थ है, सिर्फ उस भयानक हादसे की याद उसके ज़ेहन ने नहीं जाती.12 साल पहले 30 जून को एक भयानक हादसा हुआ था. हवा उड़ रहा जेट प्लेन अचानक ही खराब हुआ और सीधा समंदर में जाकर क्रैश हो गया. बात 2009 की है और हिंद महासागर (2009 Plane Crash in Indian Ocean) में हुए इस खौफनाक हादसे में कोई भी ज़िंदा नहीं बचा, सिवाय उस बच्ची के, जो प्लेन के एक टुकड़े को पकड़े हुए क्रैश के 14 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को मिली. France की रहने वाली इस बच्ची (Bahia) को दुनिया भर में Miracle Girl का नाम दिया गया.यमन की राजधानी साना ( Sana'a, Yemen) ने यमनियन एयरवेज़ (Yemenia Airways) का विमान मोरोनी जा रहा था. प्लेन में 152 लोग सवार थे. इन्हीं यात्रियों में 12 साल की बाहिया और उसकी मां भी शामिल थीं. उस खौफनाक हादसे को अपने पिता से फोन पर बताते हुए बाहिया ने बताया था कि उसने अपने प्लेन को पानी में गिरते हुए देखा. वो खुद भी पानी में थी. लोग बात कर रहे थे लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. सब तरफ बिल्कुल अंधेरा था. बाहिया के पिता बताते हैं कि वो बेहद शर्मीली लड़की है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की घटना से बच सकती है. ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा और उनका चमत्कार है.एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अपने डेस्टिनेशन से महज 7 मिनट की दूरी पर प्लेन के साथ ये हादसा हुआ. कोमोरॉस एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही विमान का नियंत्रण खोया और वो सीधा आसमान से समंदर में जा गिरा. विमान में बाहिया और उसकी मां भी थीं. उसकी मां तो हादसे में नहीं बच पाईं लेकिन वो बिना लाइफ जैकेट और स्विमिंग जाने भी बच गई. उसने विमान का एक टुकड़ा पकड़ रखा था और उसी के सहारे पानी में तैरती रही. 14 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम ने उसे देखा तो खींचकर उसे बाहर लाया गया. बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो पूरी तरह सदमे में थी. अब बाहिया 24 साल की हो चुकी है, लेकिन दुर्घटना की धुंधली यादें अब भी उसके ज़ेहन में हैं.