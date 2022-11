मॉडल ने फैंस के हाथों में छोड़ रखे हैं ज़िंदगी के अहम फैसले, लोगों ने छुड़वा दिया ब्वॉयफ्रेंड तक!

Fans Take Important Decisions in Model’s Life: दुनिया में दौलत और शोहरत ऐसी चीज़ है, जिसे हासिल करने के लिए लोग न जाने क्या-क्या पैंतरे आज़माते हैं. खासतौर पर नाम कमाने के लिए कई बार लोग ऐसे काम भी कर जाते हैं, जो काफी रिस्की होते हैं. ऐसा ही कुछ एक लड़की ने लिया है, जो अपने ज़िंदगी का कंट्रोल खुद के हाथों में न रखकर दूसरों को दे चुकी है. अब उसे जैसी सलाह मिलती है, वो वैसा ही काम करती है.

फ्रांस की एक 23 साल की मॉडल ने एक अजीबोगरीब फैसला (Model Gives Control of Life to Online Fans) लेते हुए अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को लेने का अधिकार अपने फैंस को दे रखा है. उन्होने फैंस की सलाह पर अपना ब्वॉयफ्रेंड तक छोड़ दिया है. ये उनका फैंस से कनेक्ट होने का तरीका है, जिसे जानने और सुनने के बाद हर कोई हैरान हो रहा है.

फैंस को दे रखा है जिंदगी का कंट्रोल

23 साल की भी फ्रेंच मॉडल लॉरी मशहूर एडल्ट कंटेंट की साइट OnlyFans पर मॉडल हैं. हालांकि पेरिस की रहने वाली ये मॉडल इस साइट पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं डालती हैं, बल्कि उन्होंने कुछ फीस देकर अपने फैंस को सालभर के लिए इस बात की आज़ादी दी है कि वो उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े फैसले लें. वो हर किसी को वोट के ज़रिये अपनी ज़िंदगी के असल-अलग मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए कहती हैं. ये मुद्दे लंच-डिनर पर जाने से लेकर स्कूल छोड़ने और ब्वॉयफ्रेंड से ब्रेक अप तक के हो सकते हैं. उन्होंने अपने बायो में भी लिखा है – ‘ये आपके ऊपर है कि आप इस अकाउंट का क्या भविष्य चुनते हैं!’

फैंस ने छुड़वा दिया ब्वॉयफ्रेंड

हर हफ्ते लॉरी दो बार अपने टेलीग्राम चैनल पर पोल्स पोस्ट करती हैं. ये लोगों के लिए ओपन होता है, जहां वे अपने वोट दे सकते हैं. इसका रिजल्ट सिर्फ उसके OnlyFans सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं और उसे अगले पोल के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं. लॉरी बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी का सारा फैसला फैंस के कंट्रोल में है. वे कहती हैं कि दूसरों के हिसाब से अपने फैसले लेने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है. उन्होंने इसमें लोगों के कहने पर अपने टॉक्सिक ब्वॉयफ्रेंड को छोड़ा और अपने ऊंचाई के डर पर फतह हासिल की.

