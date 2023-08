Unique Theft: अमेरिका में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है. सैन डिएगो पुलिस ने इसका वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक चोर एक गैरेज से महंगी बाइक चुराने से पहले एक कुत्ते को ‘दोस्त’ बनाता है. चोर उस कुत्ते को लाड-प्यार करता है. उसके बालों पर हाथ फेरता है. उससे मीठी-मीठी बातें करता है. चोर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘तुम अब तक के सबसे अच्छे कुत्ते हो!’. बाद में, चोर बाइक ले कर भाग जाता है.

डेलीमेल की रिपोर्ट के अनुसार, यह बाइक इलेक्ट्रिक थी, जिसकी कीमत 1,300 अमेरिकन डॉलर यानी करीब 1 लाख 7 हजार 488 रुपये थी. यह घटना 15 जुलाई को रात करीब 10.40 बजे सैन डिएगो के पैसिफिक बीच इलाके में डायमंड स्ट्रीट पर हुई. घटना के वीडियो में देखा जा सकता है. एक आदमी गैरेज में आता है. बाइक पकड़ता है और बाहर निकलने लगता है. तभी स्टैंड उठाने से हुई आवाज सुनकर कुत्ता वहां पहुंचता है. वह उस आदमी का पीछा करता है. आदमी तुरंत वापस आता है, बाइक पार्क करता है और कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर देता है. चोर कुत्ते से कहता है कि, ‘तुम्हारे मालिक कहां हैं? उनको गैरेज का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए.

Police in San Diego released video Friday of a man they say stole a bike from a garage in a Pacific Beach neighborhood. If you know who he is or where the bike is contact SPD. pic.twitter.com/Zg99XNf3CE

— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 5, 2023