Viral Video: साइकिल चलाकर आया बंदर, बच्चे को करने लगा किडनैप! कैमरे में कैद हुई हैरान करने वाली घटना

आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें कोई चोर, अपने पालतू जानवर को भी अपनी ही तरह चोरी करना सिखा देता है. इस तरह वो जानवर भी जुर्म की वारदातों को अंजाम देते हैं. पर क्या आपको लगता है कि असल दुनिया में भी जानवर जुर्म को अंजाम दे सकते हैं? इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर साइकिल चला रहा है, और फिर एक इंसानी बच्चे को किडनैप (Monkey kidnap baby on cycle video) करने की कोशिश करने लगता है.

ट्विटर अकाउंट @Enezator पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Monkey cycling kidnap baby viral video) शेयर किया गया है जिसमें एक बंदर, बच्चे को किडनैप करता दिख रहा है. यो तो आप जानते ही हैं कि इंसान, बंदर से ही विकसित होकर बने हैं, पर क्या बंदरों के अंदर भी इंसानों जैसी ही सोचने समझने की शक्ति होती है? क्या वो किसी को किडनैप कर सकते है?

Monkey who ran into the street on a bicycle and kidnapped a child pic.twitter.com/Yxbs9Wic23

— Enezator (@Enezator) June 20, 2023