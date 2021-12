Viral : बंदर और कुत्ते के बीच का प्यार देख आप भूल जाएंगे खूनी गैंगवार ! देखें वीडियो

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो महाराष्ट्र के बीड़ में हो रहा कुत्ते और बंदरों के बीच लड़ाई का वीडियो है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से यहां बंदरों का गैंग कुत्तों की जान का दुश्मन बना बैठा है. इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर कुत्ते के एक पिल्ले के छज्जे पर से उठाकर ले जा रहा है, जिसके पीछे की स्टोरी काफी संवेदना से भरी हुई है.

हालांकि कुछ लोगों ने इस वीडियो को महाराष्ट्र के बीड़ का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रखा है, लेकिन दरअसल ये वीडियो छत्तीसगढ़ का है. IFS सुसांत नंदा ने इस वीडियो को शेयर करके इसके पीछे की सच्चाई बताते हुए लिखा है कि जानवरों में प्यार और संवेदना कहीं ज्यादा होती है. चलिए हम आपको बताते हैं कुत्ते और बंदर के इस वीडियो के पीछे की कहानी.

वायरल हो रहा है कुत्ते-बंदर का प्यार

इस वीडियो को छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है. वीडियो में एक बंदर कुत्ते के पिल्ले को छज्जे के बिल्कुल किनारे से उठाकर ले जाता है. बिल्कुल किनारे बैठा हुआ पिल्ला गिर भी सकता था, लेकिन बंदर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है. जिन लोगों को वीडियो के बारे में पता नहीं है, उन्होंने इसे महाराष्ट्र का ही समझ लिया और सोचा कि बंदर पिल्ले को मारने जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.

वीडियो को इंस्टाग्राम पर viralbhayani नाम की आईडी से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा गया है – क्या बंदर ने पिल्ले को बचाया है? हम भी ये जानना चाहते हैं’

ये भी पढ़ें- चुप ही नहीं हो रहा था ब्वॉयफ्रेंड, महिला ने ज़हर देकर की बोलती बंद !

This monkey is lovingly living & feeding a Puppy in Chatisgarh for the last 4 days…

And we believed in the Maharashtra’s Beed monkey’s story, where in monkeys supposedly went on to kill 250 dogs as revenge. pic.twitter.com/T9Xir0QVdl

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 21, 2021