Viral : इंटरनेट पर छाई कुत्ते-बंदर की लड़ाई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ Monkey Vs Dog

बंदरों और कुत्तों के बीच चल रही लड़ाई को लेकर ट्विटर पर #MonkeyVsDog ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है. अब तक दो जानवरों के बीच इस तरह की लड़ाई किसी ने नहीं देखी थी, जहां एक जानवर दूसरे के बच्चों को शिकार बना रहा है. कुत्ते-बंदर के गैंगवार में अब तक करीब 80 पिल्लों की बलि चढ़ चुकी है.

जानकारी के मुताबिक कुत्ते ने बंदर के बच्चों को मार दिया था, जिसके बाद भड़के बंदरों ने कुत्तों के बच्चों को टार्गेट करना शुरू कर दिया. इन दोनों जानवरों की भयानक लड़ाई से गांववाले भी दहशत में हैं. बताया जा रहा है कि ये लड़ाई पिछले 3 महीने से चल रही है. सोशल मीडिया में जब लोगों ने इस घटना के बारे में सुना तो उनकी क्रिएटिवटी जिस तरह से बाहर निकली है, वो काफी मज़ेदार है.

बने एक से बढ़कर एक मीम्स

एक यूज़र ने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के अलग-अलग सीन्स को लेकर बंदरों और कुत्तों पर मीम बना डाला.

#MonkeyVsDoge trending Meanwhile monkey to dog..😔 pic.twitter.com/uMzSyJ4BST

कुछ लोगों ने इसमें पॉलिटिकल एंगल भी ढूंढ लिया.

मीम्स के लिए फिल्मी सीन्स का लोग भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं.

एक अन्य यूज़र ने लिखा कि कुत्ते और बंदरों के बीच में लड़ाई कौन करा रहा है?

Who is creating unrest between Monkey and Doge?😤 #MonkeyvsDog #MonkeyVsDoge pic.twitter.com/sJ6dSyEtxZ

बंदर का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देखकर आप भी हंस पड़ेंगे.

Monkeys when they are going to Dog areas #MonkeyVsDoge pic.twitter.com/lXR71Pud03

— Vijay Akshit (@VijayAkshit_) December 18, 2021