सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियोज खूब वायरल होते हैं. लोगों को यह पसंद भी आते हैं. अगर वीडियो बंदरों का है तो फ‍िर कहना ही क्‍या. उनकी मस्‍ती देखते ही बनती है. लेकिन आपको बता दें कि जानवरों में भी जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं, वह भी रिश्ते बनाना और निभाना भी जानते हैं. यकीन नहीं आता तो ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने यह वीडियो शेयर किया है. उन्‍होंने लिखा, बंदर भी हमारे जैसे हैं. बच्‍चे ने पर्यटकों पर पत्‍थर फेंका तो पिता ने क्‍या किया देख‍िए. माता-पिता ही असली संस्कार सिखाते हैं! करीब 13 सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं. तभी पर्यटक आ जाते हैं. उनकी वीडियो बनाने लगते हैं. इनमें से एक छोटे बंदर को शरारत सूझती है और वह पर्यटकों पर पत्‍थर फेंकने लगता है. यह देखकर उसके ‘पापा’ को गुस्‍सा आ जाता है. वह डंडा उठाता है तो छोटे बंदर को कूटने लगता है. मैनर्स सिखाने की कोशिश करता है. वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

Kid throwing stones at visitors taken to task…

They are just like us.

It’s the parents who teaches the real Manners! pic.twitter.com/AhJiOVcn5x

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 23, 2023