यहां बंदरों के नाम पर है 32 एकड़ ज़मीन, शादी-ब्याह में भी उन्हें दिया जाता है आदर-सम्मान!

Monkeys Own Their 32 Acres of Land in a Village: आज की दुनिया में इंसान धन-दौलत और प्रॉपर्टी के लिए सालों तक मुकदमे लड़ता रहता है और जीतने की कोशिश भी करता है. कोई भी अपनी रत्ती भर ज़मीन भी छोड़ना नहीं चाहता. ऐसे में अगर किसी ऐसी जगह के बारे में आपसे बात की जाए, जहां अच्छी-खासी ज़मीन बंदरों के नाम पर है तो शायद ही आपको इस बात पर यकीन हो पाएगा. हालांकि ये सच है कि हमारे ही देश में एक ऐसा गांव है, जहां बंदर ज़मींदार हैं और लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं.

महाराष्ट्र के एक गांव में करीब 32 एकड़ की ज़मीन बंदरों के नाम पर है और उन्हें गांव में काफी आदर-सम्मान भी दिया जाता है. ओस्मानाबाद में मौजूद उपला गांव में इन बंदरों को न सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक मिला हुआ है, बल्कि उनको बाकायदा इज्ज़त दी जाती है. उन्हें प्यार से खाना खिलाया जाता है और समारोहों में उन्हें आदर मिलता है.

सैकड़ों बंदरों का घर है उपला गांव

उपला गांव में जब भी किसी के घर के सामने बंदर आते हैं, उन्हें बड़ी ही इज्ज़त से खाना खिलाया जाता है. खास मौकों पर उनकी उपस्थिति अच्छी मानी जाती है. बाकायदा लैंड रिकॉर्ड्स में उपला ग्राम पंचायत की 32 एकड़ ज़मीन बंदरों के नाम पर दर्ज है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के सरपंच को भी नहीं पता कि आखिर कब ये क्लॉज बनाया गया और ज़मीनें बंदरों के नाम पर दर्ज हुईं. यहां लगभग 100 बंदर रहते हैं क्योंकि इनकी संख्या घटती जा रही है. बताया जाता है कि पहले ये बंदर गांव के सभी रीति-रिवाज़ों का हिस्सा बना करते थे.

ज़मीन पर लगे हुए हैं पेड़-पौधे

जो 32 एकड़ ज़मीन बंदरों के नाम पर है, उसमें वन विभाग ने पेड़-पौधे लगवा रखे हैं. यहां कुछ ऐसे घर भी थे, जो सालों से खाली थे और धीरे-धीरे अपने आप ही ढह गए. गांव में बंदरों की इतनी इज्ज़त हुआ करती थी कि शादी-विवाह में पहले लोग बंदरों को ही तोहफे दिया करते थे. हालांकि अब हर कोई इस रिवाज़ को नहीं मानता. हालांकि आज भी वे जिसके भी दरवाज़े पर जाते हैं, उन्हें खाना दिया जाता है और कोई भी उन्हें भूखे नहीं जाने देता.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news