आप घर से टहलने के लिए निकलें और सामने दस फ‍िट लंबा खूंखार जानवर सड़क पर घूमता दिख जाए तो क्‍या करेंगे. रोंगटे खड़े हो गए न सुनकर. कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्‍ट्रेलिया की एक बस्‍ती में. जब एक लंबा चौड़ा मगरमच्‍छ कॉलोनी में घुस आया. लोग इतने दहशत में आ गए कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक बंद करने लगे.

दरअसल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बीते दिनों भीषण बाढ़ आई हुई थी. इसकी वजह से तमाम तरह के जंगली और जलीय जानवर इन दिनों बस्‍त‍ियों में घुस रहे हैं. ऐसा ही एक मामला फिट्ज़रॉय क्रॉसिंग की एक कॉलोनी में दिखा. लोग बाहर निकल रहे थे तभी सड़क पर लंबा चौड़ा मगरमच्‍छ उन्‍हें घूमता नजर आया. लोग दहशत में आ गए.

फुफकार सुनकर भागे कर्मी

सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे मगरमच्‍छ एक शख्‍स के लॉन में घुस गया है और जब पुलिस और रेंजर की टीम उसे कब्‍जे में लेने की कोशिश कर रही है तो वह आक्रामक तरीके से हमला कर रहा है. एक पुलिस अधिकारी मगरमच्छ की आंखों को ढंकने के लिए उस पर एक तौलिया फेंकता हुआ दिखाई देता है, इस पर मगरमच्‍छ इतनी जोर से फुफकार मारता है कि पुलिसकर्मी को पीछे हटने के मजबूर होना पड़ता है.

