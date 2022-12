FIFA World Cup: ऐतिहासित जीत के बाद अपनी मां के साथ मैदान पर डांस करने लगा मोरक्को का ये खिलाड़ी, वीडियो वायरल

दोहा. मोरक्को शनिवार को पुर्तगाल को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाला पहला अफ्रीकी और अरब देश बन गया है. इस ऐतिहासिक मुकाम के बाद मोरक्को में हर तरफ जश्न का दौर चल रहा है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं. ज़ाहिर है पुर्तगाल जैसी टीम को हराना आसान नहीं था. लेकिन मैदान पर बाज़ी सिर्फ अच्छे खेल से नहीं बल्कि हिम्मत और जोश के साथ भी जीती जा सकती है. मोरक्को ने कुछ ऐसा ही किया. अब इस मैच के बाद कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.

मैच के तुंरत बाद मोरक्को के स्टार खिलाड़ी सोफियान बोफाल अपनी मां के साथ जश्न मनाते दिखे. इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद लेते हुए दोनों मैदान पर डांस करने लगे. बोफाल ने अपनी मां को उनके लिए हमेशा कड़ी मेहनत करते हुए देखा है. वो हर दिन सुबह 6 बजे काम पर जाती थी. सीबीएस स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए बोफाल ने कहा, ‘उन्होंने मेरे लिए अपना पूरा जीवन दिया. आज उनकी मेहनत के चलते ही इस मुकाम पर हूं.’

Morocco’s Sofiane Boufal celebrating with his mother is EVERYTHING.

