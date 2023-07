Village Where Locals Are Desperate to Leave: हमेशा लोग एक ऐसी जगह पर रहने का सपना देखते हैं, जहां शांति हो, प्राकृतिक खूबसूरती हो और अच्छे नज़ारे हों. एक ऐसा गांव है, जहां ये सब कुछ मौजूद है, फिर भी यहां कोई नहीं रहना चाहता है. इसे यूनाइटेड किंगडम की कुछ सबसे सुंदर लोकेशन में से एक बताया जा रहा है लेकिन यहां रहने वाले लोग जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देना चाहते हैं.

ऐसा नहीं है कि ये किसी ऐसी जगह पर है, जहां पहुंचना मुश्किल है बल्कि यहां तो सैकड़ों-हज़ारों सैलानी हर साल घूमने आते हैं. यहां कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है. यहां खूबसूरत पुराने रास्ते हैं और दिलफरेब पगडंडियां हैं लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद इस गांव के लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं. अब यहां स्थायी तौर पर रहने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है.

गांव में रहना ही नहीं चाहता कोई

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक Castle Combe गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में यहां स्थायी तौर पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो चुकी है. यहां पर एक वैज्ञानिक साल 2016 तक रहा करते थे, लेकिन वे भी लंदन चले गए. इसकी वजह है इस गांव का बेहद खूबसूरत होना क्योंकि इसे देखने वाले सैलानियों की भीड़-भाड़ इतनी बढ़ चुकी है कि यहां के लोगों की प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो गई है. सैलानी ड्रोन के ज़रिये पूरे गांव को कैप्चर करते रहते हैं. गर्मियों में यहां लोगों की संख्या किसी बीच जितनी बढ़ जाती है.

भीड़-भाड़ देखकर भाग रहे हैं लोग

लोग बताते हैं कि लॉकडाउन के वक्त ये बहुत अच्छा था लेकिन अब सिर्फ हर तरफ ड्रोन और लोग दिखाई देते हैं. सैलानी कहीं पर भी बैठ जाते हैं, भले ही वहां नहीं रहने के इंस्ट्रक्शन लिखे हों. आपके घर के बगीचे में भी ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती रहती है. यहां आबादी 50 फीसदी रह गई है और जो घर बिकाऊ हैं, उन्हें भी लोग हॉलीडे होम्स की तरह खरीद रहे हैं. कोई भी रहने के लिए यहां नहीं आना चाहता. पुराने लोगों का कहना है कि पहले ये गांव किसी परिवार की तरह था, जहां सब लोग रहते थे, लेकिन अब ये टूरिस्ट विलेज बन चुका है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news