शायद ही पहले कभी देखी होगी लहराती हुई सड़क, चलने वालों के सिर पर मंडराती रहती है मौत!

Most Dagerous Road In The World: दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते. ऐसी जगहों पर जाना और उन्हें एक्सपीरियंस करना अपने आपमें अलग सा अनुभव होता है. जब बात घूमने-फिरने की हो रही हो तो लंबी रोड ट्रिप से बेहतर और क्या हो सकता है? हां, इस दौरान आप कैसी सड़क पर चल रहे हैं, ये खासा मायने रखता है. अगर सड़क चिकनी और चौड़ी हो, तो बेहतरीन होती है लेकिन अगर पहाड़ों की टेढ़ी-मेढ़ी सड़क हो तो इंसान घबरा जाता है. आज हम आपको एक ऐसी ही सड़क के बारे में बताएंगे, जो इंसान का दिमाग चकरा देती है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसमें एक लहराती हुई सड़क देखी जा सकती है. देखने में ही ये सड़क इतनी खतरनाक है कि इस पर कोई जाएगा तो उसके दिमाग का दही हो जाएगा. ये सड़क अर्जेंटीना में मौजूद है और यहां चलना इंसान का लाइफटाइम एक्सपीरियंस होता है.

दिमाग का दही कर देगा ये रास्ता

अर्जेंटी 9 जुलाई 1816 को स्पेन से आजाद हुआ था, तब से इसने खूब तरक्की की है. यहां का एक हाईवे इस देश की एडवांस इंजीनियरिंग के बारे में बताने के लिए काफी है. इसका एक वीडियो ट्विटर पर @TansuYegen नाम के यूज़र ने शेयर किया है, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा. चिली और अर्जेंटीना को जोड़ने वाला यह हाईवे लास काराकोल्स पास के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क भी है, जहां ज़रा भी सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने की आशंका बढ़ जाती है.

25 किलोमीटर लंबी खतरनाक सड़क

पहाड़ों के बीच सुंदर घुमावदार रास्ते होने के कारण इसे हेयर पिन बैंड्स हाईवे भी कहा जाता है. 10 हजार 419 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सड़क बर्फबारी के कारण करीब 6 महीने बंद रहती है. कुल 25 किलोमीटर लंबे रास्ते में कहीं सुरक्षा फेन्सिंग नहीं लगाई गई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी घुमावदार सड़क पर रोज भारी संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं क्योंकि चिली की राजधानी सानतिआगो और अर्जेंटीना के मेंडोजा के बीच यही सबसे प्रमुख सड़क है.

