12 लोगों की जान ले चुका है ये गाना, मारे जाते हैं गुनगुनाने वाले, भूलकर भी न करें गाने की गलती!

Most Deadliest Karaoke Song: गाने बेहद खास होते हैं, इंसानों को शांति प्रदान करते हैं और मूड को रिलैक्स करते हैं. अक्सर लोग पार्टी या फंक्शन्स में स्टेज पर भी गाने गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन फिलिपीन्स में, लोग हर गाना गा सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर. लोगों का दावा है कि इस गाने को गुनगुगाने के बाद लोगों की मौत हो जाती है. आजकल सोशल मीडिया पर कुछ कंपनियों के गाने, वीडियोज में इस्तेमाल करने पर कॉपीराइट की समस्या खड़ी हो जाती है. पर फिलिपीन्स (Philippines Song) में तो एक गाना लाइव गाने पर कॉपीराइट से भी बड़ी समस्या पैदा हो जती है और लोगों की जान चली जाती है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप फिलिपीन्स में हैं या फिर वहां घूमने जा रहे हैं तो एक बात से आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है. वो ये कि यहां पर कभी भी गायक फ्रैंक सिनात्रा (Frank Sinatra My Way Song) का ‘माय वे’ (My Way killings Philippines) गाना नहीं गुनगुनाना है. अगर कोई लाइव स्टेज पर ये गाना गा देता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है. अब तक 12 लोगों की हत्या इस गाने की वजह से कर दी गई है. आपको बता दें कि फ्रैंक सिनात्रा एक अमेरिकी सिंगर थे और उनके माय वे गाने को बेहद प्रसिद्ध गाना माना जाता है.

फ्रैंक सिनात्रा अमेरिकी सिंगर थे जिन्होंने ‘माय वे’ गाना बनाया था. (फोटो: Twitter/@franksinatra)

गाना गाने से बचते हैं लोग

माय वे पर फिलिपीन्स (Philippines My Way Song) में प्रतिबंध नहीं लगा है, फर उसके बावजूद इस गाने को यहां पर कोई नहीं गाता. 1998 के बाद से गाना गाने से लोगों ने खुद को वर्जित कर लिया था. कई कैरियोके बार्स में भी इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. 1998 के समय से जो भी इस गाने को गाता, उसकी हत्या कर दी जाती. या तो गाना गाने के दौरान हत्या कर दी जाती या गाने के तुरंत बाद गाने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता.

इस वजह से होती हैं हत्याएं

अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. इस बारे में कोई नहीं जानता कि लोगों ने ये हत्याएं करना क्यों शुरू कर दिया है. लोगों का मानना है कि गाना, हत्या का कारण नहीं है. असल में देश में कई ऐसे कारियोके बार हैं जहां पर इस गाने को गाया जाता है. वहां पर अक्सर लोग शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और उनके पास हथियार भी होते हैं. बस नशा, गाने की धुन और बंदूक की मौजूदगी, लोगों को हत्या करने के लिए प्रेरित करती है. डेली स्टार के अनुसार मिस्टर बैलेन नाम के पॉडकास्टर ने कहा कि गाने की लाइनें भी लोगों को हिंसा के लिए उत्तेजित कर देती हैं. गाने की लाइनों में बताया गया है कि मर्द होने के क्या मायने हैं. बस इन बातों को सुनकर लोगों के अंदर हिंसा करने की उत्तेजना पैदा हो जाती है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news