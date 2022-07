नौटंकीबाज कुत्ते ने मालिक के साथ की ऐसी हरकत, 34 लाख लोगों ने बार-बार देखा वीडियो

सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन कई तरह के मजेदार वीडियोज अपलोड किये जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो काफी फनी होते हैं. खासकर डॉग वीडियोज लोग देखना काफी पसंद करते हैं. कुत्ते और इंसान की बॉन्डिंग के वीडियो (Human Dog Bonding Video) अक्सर लोगों का दिल जीत लेते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही डॉग वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. इसमें कुत्ते की नौटंकी ने लोगों का दिल जीत लिया. लोग इस मजेदार वीडियो को बार-बार देख और शेयर कर रहे हैं.

इंसान और कुत्ते के बीच के रिश्ते को दिखाते कई वीडियोज पहले भी शेयर किये जाते रहे हैं. इन वीडियोज को देखकर लोगों का खूब मनोरंजन होता है. किसी में मालिक अपने डॉग को छेड़ता है तो किसी में डॉग ही शैतानी करता नजर आता है. लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े नौटंकीबाज डॉग का वीडियो दिखाने जा रहे हैं. ये डॉग अपने मालिक को खाते हुए सिर्फ तभी देखतया है जब उसके मालिक की नजरें उसपर ना हो. जैसे ही मालिक की नजर डॉग पर पड़ती है वो मुंह घुमा लेता है.

इंटरनेट पर मचाया धमाल

इस नौटंबकीबाज डॉग का वीडयो धमाल मचाए हुए हैं. इसमें एक डॉग अपने मालिक के बगल में बैठा नजर आया. मालिक के सामने खाने की प्लेट है, जिसमें से खाना निकाल कर वो खा रहा है. लेकिन इस वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा डॉग का है. वो अपने मालिक को खाते हुए घूर-घूरकर देख रहा है. तब तक जब तक मालिक की नजर उसपर नहीं पड़ती. जैसे ही शख्स कुत्ते को देखता है,वो अपनी नजरें चुरा लेता है. ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे शख्स के खाने से कोई लेना-देना ही नहीं है. लोगों को इस नौटंकी बाज डॉग का वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

I’m not looking at your delicious food…I swear… pic.twitter.com/R1o9z0OfPt

— Laughs 4 All (@Laughs_4_All) July 17, 2022