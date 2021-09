सोने और हीरे से बना है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, कीमत इतनी कि खरीद लेंगे शानदार गोल्ड नेकलेस

दुनिया में ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जिनके बारे में सुनकर ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. ऐसा ही है, दुनिया का सबसे महंगा साबुन (World’s Most Expensive Bar of Soap). इस छोटे से साबुन के बार की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी इतने में सोने का हार बनवाकर पहन ले. खास बात तो ये है कि इसे सदियों से एक ही परिवार बना रहा है. सोने और हीरे से बने इस एक साबुन (Gold and Diamond Soap) की कीमत $2,800 यानि भारतीय मुद्रा में 2 लाख रुपये से भी ज्यादा है.

लेबनान (Lebanon) के त्रिपोली (Tripoli) में ये साबुन बनाया जाता है. इस साबुन को बनाने वाला बशर हसन एंड संस (Bader Hassen & Sons) हैं. साबुन के ब्रैंड का नाम है – द खान अल साबुन (The Khan Al Saboun) और इसकी छोटी की फैक्ट्री सदियों से चल रही है. इस ब्रैंड की ओर से लग्ज़री सोप (Luxury Soap) और स्किनकेयर प्रोडक्ट (Skincare Product) बनाए जाते हैं, जिसमें शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि इसकी कीमत लाखों में होती है.

अरब में हैं इस साबुन के स्पेशल ग्राहक

इस साबुन के ज्यादातर कस्टमर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के दुबई (Dubai) शहर में हैं. वहां की कुछ दुकानों पर खास तौर पर इसकी सप्लाई की जाती है. बताया जाता है कि सबसे पहले साल 2013 में इस साबुन को कतर (Qatar) की फर्स्ट लेडी को गिफ्ट किया गया था. दुनिया के इस सबसे महंगे साबुन में सोने और हीरे के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि साबुन की कीमत 2 लाख के पार जाती है. देखने में साबुन चीज़ के किसी टुकड़े की तरह लगता है. साबुन कंपनी के CEO अमीर हसन ( Amir Hasen) ने ये साबुन बहरीन की एक एक्ट्रेस और इंस्टाग्राम सुपरस्टार (Instagram Star) शैला सब्त (Shaila Sabt) को गिफ्ट किया था. इस पर साबुन पाने वाला नाम लिखा हुआ था.

चिकना नहीं, खुरदरा होता है साबुन

साल 2015 में पहली बार BBC ने इस साबुन के बारे में बताते हुए कहा था कि इस महंगे प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये सोने और हीरे के पाउडर की वजह से चिकना नहीं बल्कि खुरदरा होता है. हालांकि ये त्वचा पर महसूस नहीं होता. साबुन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसका अलग ही असर नहाने वाले पर होता है. ये मानसिक और अध्यात्मिक असर भी डालता है. साबुन में 17 ग्राम खरा सोना होता है, जबकि कुछ ग्राम हीरे के पाउडर, थोड़ा शुद्ध जैतून का तेल, ऑर्गेनिक हनी, खजूर समेत कुछ और चीज़ें साबुन को खास बनाती हैं. ये साफ नहीं है कि साबुन को सिर्फ खास लोगों को दिया जाता है, या फिर कोई भी इसे ऑर्डर कर सकता है. हालांकि इतना महंगा साबुन लगाना सबके बस की बात नहीं है.