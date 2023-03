दुनिया की सबसे महंगी घड़ी ! कीमत इतनी कि गाड़ी-बंगला सब आ जाए, खरीदने का मौका

दुनिया की सबसे महंगी घड़ी के लिए अगर आप Google करेंगे तो कई तरह के उत्‍तर मिलेंगे. क्‍योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप विंटेज घड़ियों को शामिल करते हैं या नहीं. पाटेक स्टील में फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम 2019 में 3.1 करोड़ डॉलर यानी करीब 2.5 अरब में नीलाम हुई. पाटेक फिलिप हेनरी ग्रेव्स सुपरकंप्लीकेशन 2.4 करोड़ डॉलर यानी करीब 2 अरब में बिकी. लेकिन यह खास घड़ियां थीं, जिसे आम लोगों के लिए खरीदना आसान नहीं था. अब एक और घड़ी को सबसे महंगी घड़ी बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 2 करोड़ डॉलर रखी गई. इतनी कीमत में आप गाड़ी-बंगला तक खरीद सकते हैं.

हीरों से जड़ित इस घड़ी को जैकब एंड कंपनी ने मार्केट में उतारा है और दुनिया की सबसे महंगी घड़ी का नया दावेदार बताया है. इसमें आम घड़ियों की तरह घंटे, मिनट और एक सेकेंड का टूरबेलॉन है. सब रत्‍नों से सजी हुई हैं. इसमें 217 कैरेट के पीले हीरे लगे हुए हैं जो पूरी वॉच को कंगन की तरह कवर करते हैं. देखने में यह आपको सोने का एक गुच्‍छा नजर आएगा लेकिन चमक देखकर आंखें चौंध‍िया जाएंगी.

