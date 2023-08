Viral Video: 2 शख्स, 300 वर्ल्ड रिकॉर्ड...अब बनाया नया कीर्तिमान! 1 मिनट में लगे सबसे ज्यादा बार गले

दुनिया में बहुत से लोगों के पास ऐसे हुनर होते हैं जिसके दम पर वो बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लेते हैं. पर कई लोग अजीबोगरीब चीजों के जरिए कीर्तिमान स्थापित करने निकलते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं. हाल ही में दो लोगों ने ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया है. आपने सबसे बड़ी नाक, सबसे लंबी या छोटी हाइट का रिकॉर्ड सुना होगा. ये प्राकृतिक खूबियां हैं जिसके दम पर लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) बनाए हैं. पर क्या आपने कभी सबसे ज्यादा बार गले लगने के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुना है? आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसा हुनर है, इसके दम पर कोई कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड (Most Hugs in One Minute World Record) बना सकता है! पर ये सच है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार डेविड रश और जॉश हॉर्टन (David Rush and Josh Horton) के नाम कुल मिलाकर 300 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं. दोनों के कुछ रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड बनाया था 1 मिनट में चाकुओं को उछालते हुए सबसे ज्यादा सेब काटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड. पर हाल ही में उन्होंने तय किया कि वो सबसे ज्यादा बार गले लगने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे.



डेविड रश के यूट्यूब चैनल रिकॉर्ड ब्रेकर रश ने दो दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो और जॉश गले लगने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. 1 मिनट में सबसे ज्यादा गले लगने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साल 2019 में बनाया गया था. एंथनी एंडर्सन और डेरियस रकर ने इस रिकॉर्ड को बनाया था जिन्होंने 1 मिनट में 138 बार गले लगकर कीर्तिमान स्थापित किया था.

तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

रश और जॉश ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1 मिनट में 153 बार गले लगकर दिखा दिया और सबको हैरान कर दिया. अमेरिका के इडाहो में रहने वाले रश के नाम 250 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं. वायरल वीडियो में दोनों बेहद तेज गति में एक दूसरे के गले लगते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट से शुरू किया और फिर यूट्यूब की दुनिया में कदम रख दिया.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Viral video, Weird news