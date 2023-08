Most Expensive Teapot: दुनिया की सबसे कीमती केतली, सोने-हीरे से हुआ है निर्माण! दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

दुनिया में चाय के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं, हर कोने में हैं. हर किसी को चाय अलग-अलग ढंग से पीना भले पसंद हो, पर उसे सर्व करने के लिए हर कोई एक ही चीज का प्रयोग करता है, वो है केतली. यूं तो केतली के डिजाइन अलग-अलग हो सकते हैं, पर उसका काम एक ही होता है, चाय को गर्म रखना और आसानी से सर्व करने में मदद करना. पर दुनिया में एक ऐसी भी केतली (Most valuable teapot in the world) है, जिसमें चाय डालने से पहले लोग सौ बार सोचेंगे. उसका डिजाइन इतना अनोखा है, और कीमत इतनी ज्यादा कि अमीर लोग भी शायद उसको खरीदने में पैसों की बर्बादी ही समझेंगे.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) ने हाल ही में दुनिया की सबसे कीमती केतली (Most expensive kettle in the world) के बारे में बताया है. ट्विटर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने केतली की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- “ये दुनिया की सबसे कीमती चायदानी है. ब्रिटेन में एन सेठिया फाउंडेशन के स्वामित्व वाली ये चायदानी 18 कैरेट पीले सोने से बनी है, जिसमें पूरी बॉडी को तराशे हुए हीरे से ढका गया है और बीच में 6.67 कैरेट का रूबी जड़ा हुआ है. चायदानी का हैंडल मैमथ जीव के जीवाश्म से मिले दांत से बना है.

इतनी है केतली की कीमत

चलिए अब आपको इस केतली की कीमत के बारे में बताते हैं. पर उससे पहले आपको अंदाजे के लिए बता देते हैं कि ये कीमत कितनी ज्यादा है. हमने अमेजन पर कांच की केतली की कीमत देखी. हमें 600 से लेकर 1500 तक के बीच में अच्छी क्वालिटी की कांच की केतली नजर आई. उससे सस्ती केतली भी मौजूद थी और उससे ज्यादा महंगी केतली की कोई जरूरत नहीं होती है. अब जानिए कि इस केतली की क्या कीमत है. साल 2016 में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया गया था. तब ये 3 लाख डॉलर यानी 24 करोड़ रुपये की थी. अब बढ़ती महंगाई में इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई होगी.

पोस्ट पर लोगों ने किए फनी कमेंट्स

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस पोस्ट को 70 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने मजाक में अपने चाय की प्याली की फोटो शेयर करते हुए कहा कि उसके कप की चाय का स्वाद भी वैसा ही होगा, जैसा इस केतली में रखी चाय का होगा. एक ने कहा कि इस केतली में रखी चाए अगर सारी चिंताओं और उलझनों को दूर कर दे तो वो इसे खरीद लेगा.

