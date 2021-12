गजब ! घर में खत्म हो गया था बच्चे का दूध, मां ने आधी रात को बुला ली पुलिस !

घर में छोटे बच्चों के होने के साथ ही ये ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि उनके लिए खाने-पीने की वो सारी चीज़ें (Food Supplies for Children) मौजूद हों, जो उन्हें चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो किसी की भी हालत वैसी हो सकती है, जैसी ब्रिटेन में एक मां की हुई. दरअसल मां को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि घर में छोटे बच्चे के लिए दूध (Formula Milk For Newborn Babies) खत्म हो चुका है. जब उसे देर रात भूख लगी तो मां (Mother called emergency service for Milk) को पुलिस की याद आ गई.

शैनन बर्ड (Shannon Bird ) नाम की महिला ने ये बात लोगों के साथ शेयर की है. वो वर्ल्ड ऑफ मम्मी (world of mummy) नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram) पर लगातार अपने पैरेंटिंग टिप्स (Parenting Tips) शेयर करती रहती हैं. उन्होंने साल 2020 में भी अपने साथ हुई एक घटना जब शेयर की, तो लोग हैरान रह गए. शैनन ने बताया कि उनके घर में देर रात फॉर्मूला मिल्क खत्म हो गया तो उन्होंने पुलिस को कॉल करके इसे मंगाया.

बच्चे का दूध खत्म हुआ तो बुलाई पुलिस

शैनन बर्ड (Shannon Bird ) का ये पोस्ट एक बार फिर से वायरल हो रहा है. वे बताती हैं कि उनके साथ ये तब हुआ था, जब उनका बच्चा 6 हफ्ते का था और उसे दूध की ज़रूरत लगातार ज़रूरत होती थी. चूंकि उनके पति उस वक्त शहर से बाहर गए हुए थे और उनका फ्रोजेन मिल्क भी खत्म हो गया था. ऐसे में देर रात 2 बजे उन्हें समझ नहीं आया कि वो किस तरह बच्चे के लिए दूध का इंतज़ाम करें. उन्होंने कई दोस्तों को भी फोन किया, लेकिन देर रात किसी ने भी जवाब नहीं दिया. आखिरकार महिला ने पुलिस को इसके लिए फोन कर दिया, ताकि भूखे बच्चे के लिए घर पर आ सके.

पुलिस ने उठाया ऐसा कदम

महिला का फोन आने के बाद एमरजेंसी नंबर पर बैठे हुए ऑपरेटर्स ने बहुत ही संवेदनशील कदम उठाया. महिला की बात सुनकर थोड़ी ही देर में पुलिस उनके घर बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क लेकर पहुंच गई. मां ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पुलिस का धन्यवाद किया और बताया कि वो मेरे लिए किसी फरिश्ते की तरह थे और उन्होंने बेहद बुरे वक्त में उनकी मदद की थी. इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने पुलिस की तारीफ की लेकिन महिला को एमरजेंसी सर्विस के दुरुपयोग के लिए शर्मिंदा भी करने से लोग नहीं चूके.

