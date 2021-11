Weird: मां को हुआ होने वाले दामाद से प्यार, शादी में जाने से कर दिया साफ इनकार !

बेटी का दु्ल्हन बनना (Daughter’s Weedding) हर मां के लिए बेहद खुशी का पल होता है. इस दिन का इंतजार मां बेसब्री से कर रही होती है. ऐसे में अगर कोई मां अपनी ही बेटी की शादी में आने से इनकार (Mother refuses to go in daughter’s wedding) कर दे, तो ये मामला वाकई गंभीर हो जाता है. ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की तब सन्न रह गई जब उसकी मां ने शादी में आने से साफ मना (Mother fell in love with daughter’s fiance) कर दिया. मां ने इसकी जो वजह बताई, उसे सुनकर लड़की सदमे में आ गई.

The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने WeddingBee पर अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उसका दिल तब चकनाचूर हो गया, जब उसकी अपनी मां ने उसकी शादी में आने से इनकार करने की वजह कुछ और नहीं बल्कि ये बताई कि मां को बेटी को मंगेतर से प्यार हो गया है. लड़की अक्सर अपने साथ अपनी मां को ट्रिप पर ले जाती थी, लेकिन उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ.

बेटी के मंगेतर से हुआ मां को प्यार

लड़की ने बिना नाम लिए पूरी घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो एक बेहतरीन इंसान के साथ सगाई कर चुकी थी. दो साल पहले से ही उन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा रहा था और वे जल्द शादी करना चाहते थे. जब भी वे दोनों कहीं जाते थे, तो लड़की के परिवार से किसी न किसी को अपने साथ ले जाते थे. लड़की की मां चचकई कैंप्स, ट्रिप्स और हाइकिंग पर उनके साथ गई. अपने होने वाले दामाद के साथ उसे टेनिस खेलना भी पसंद था. लड़की को ये सब कभी भी अजीब नहीं लगा. मामला तब बदल गया, जब मां ने खुद इस बात को माना कि उसे अपनी ही बेटी के मंगेतर से प्यार हो गया है.

ये भी पढ़ें- Pictures : स्वर्ग में रहता है परिवार ! खुद उगाते हैं अपना खाना, बच्चों ने कभी नहीं देखा स्कूल

शादी के लिए बुलाने गई बेटी को मिला ‘सरप्राइज़’

बेटी ने जब मां को अपनी शादी में इनवाइट करने का सोचा, तो उसकी मां ने उसे कुछ और ही बताया. मां ने अपनी बेटी से साफ कहा कि वो शादी करके कभी खुश नहीं रही, लेकिन बेटी के मंगेतर के साथ उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं. मां का कहना है कि वो अब उनकी शादी में नहीं आ सकती और अपनी भावनाओं के बदलने का इंतज़ार कर रही है. लड़की ने बताया कि ये सब सुनकर जहां वो खुद सदमे में थी, वहीं उसकी मां भी रो रही थी. उसके मंगेतर को भी ये सब इतना अजीब लगा कि वो उससे दूर हो गया.

Tags: Mother, Relationship, Shocking news