मां की खूबसूरती के सामने फीकी पड़ी बेटी की जवानी, चक्कर में पड़े लोग- आखिर कौन ज्यादा खूबसूरत

आमतौर पर किसी की उम्र पूछना अच्छे आचरण (Bad Manner to Ask about Age) में नहीं आता. खास तौर पर महिलाओं की उम्र के बारे में बात करना भी आपको असभ्य साबित कर सकता है. फिर ऐसे हालात में क्या करें, जब मां और बेटी (Mother Daughter Picture gone Viral ) दोनों एक ही उम्र की लग रही हों. अब पूछना तो पड़ेगा न, कि कौन मां है और कौन बेटी? इस वक्त सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर लोग एक ऐसी ही तस्वीर देखकर चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसमें बेहद खूबसूरत दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं. हालांकि इनमें से एक मां है और एक उसकी बेटी.



बेबसाइट मिरर के मुताबिक ये तस्वीर लिजा गुलयावा (Liza Gulyaewa) नाम की एक 24 साल की लड़की ने शेयर की है. तस्वीर सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर आते ही वायरल हो गई है. तस्वीर में लिजा अपनी मां के साथ दिखाई दे रही है. लिजा के मुताबिक उसकी मां की उम्र 45 साल है, लेकिन तस्वीर में वो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान दिख रही हैं.



24 साल की लिजा भी बेहद खूबसूरत हैं. (Photo Credit- Liza Gulyaewa)

टिकटॉकर ने बताया खूबसूरती का राज़लिजा गुलयावा टिकटॉक (Viral On TikTok) पर काफी सक्रिय रहती हैं और अपने वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें फॉलोअर्स ने उनकी खूबसूरती के पीछे का राज़ पूछा. लिजा ने इसके जवाब में अपनी मां की एक फोटो शेयर की और बताया ये मेरे खूबसूरत जेनेटिक्स हैं. ये तस्वीर तुरंत ही वायरल होने लगी.



45 साल की मां ने लूट ली महफिल



लिजा ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उसकी मां की उम्र 45 साल है. तस्वीर देखकर लिजा के फॉलोअर्स हैरान हैं और मां की तस्वीर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इस तस्वीर को देखकर तमाम यूजर्स कनफ्यूज़ भी हो गए कि ये वाकई लिज़ा की मां हैं या उसकी बहन. ये तस्वीर एक पहेली बनी हुई है. वहीं लिजा के फॉलोअर्स कह रहे हैं कि वो अपनी मां से उनका स्किनेयर रूटीन पूछकर बताएं, आखिर कोई इतना यंग कैसे दिख सकता है?