Video : हिरन के बच्चे को निगलने आ रहा था मगरमच्छ, फिर जो हुआ वो सन्न कर देगा !

Crocodile Attack Mother Dear : कहते हैं कि मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. अगर बच्चा खतरे में है तो मां अपनी भी परवाह नहीं करती और उसकी सुरक्षा के लिए जान तक दांव पर लगा देती है. चाहे इंसान हों या फिर जानवर, मां की ममता सभी में एक सी ही होती है. वायरल (Amazing Wildlife Video) हो रहे मगरमच्छ और हिरन के एक वीडियो में आप इस ममता को देखकर भावुक हो जाएंगे.

अगर आप सोचते हैं कि जंगली जानवरों की ज़िंदगी आसान होती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं. जंगल का एक ही कानून है, जो ताकतवर है, वही सर्वाइव करेगा और जो नहीं कमज़ोर है उसके सिर पर हर वक्त मौत नाचती रहती है. आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल (IAS officer Sonal Goel) की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में भी हिरन के बच्चे को अकेला और कमज़ोर देखकर मगरमच्छ उसका शिकार करने ही जा रहा था, तभी जो हुआ वो दंग कर देने वाला था.

मगरमच्छ और बच्चे के बीच आई हिरनी

वायरल हो रहे वीडियो में एक तालाब या झील में हिरन का छोटा सा बच्चा तैर रहा है. आराम से तैरते इस बच्चे पर तभी मगरमच्छ की नज़र पड़ती है. मगरमच्छ तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है. तभी बच्चे की मां हिरनी दूर से उसे अपने बच्चे के पास जाता देखती है, तो बिना कुछ सोचे वो पानी में छलांग लगा देती है और ठीक अपने बच्चे और मगरमच्छ के बीच खड़ी हो जाती है. भूखा मगरमच्छ बच्चे को छोड़कर हिरनी का शिकार कर लेता है और बच्चा बच जाता है. वीडियो के क्लाइमैक्स को देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएंगे.

No words can describe the power, beauty and heroism of mother’s love 🙏🏻

Heartbreaking video of a mother deer sacrificing herself for saving her baby 😞

It reminds us to Never ignore your parents and family.

Respect them and take care of them when it’s your turn 🙏🏻

(VC : SM ) pic.twitter.com/e8K9WQiqIc

— Sonal Goel IAS (@sonalgoelias) April 6, 2022