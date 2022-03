बच्चा पैदा करते-करते भी मेकअप कर रही थी मां, दर्द के बीच भी ध्यान रहा बालों की स्टाइलिंग पर !

Mother Make Up During Labour : मां के लिए बच्चे का जन्म कोई आम बात नहीं होती है. कहते हैं लेबर पेन के दौरान एक साथ 102 हड्डियों के टूटने जितना दर्द होता है. सोचिए महिला की क्या हालत होगी ? हालांकि एक टिकटॉकर मां ने इन सब तथ्यों से परे लेबर पेन के दौरान अपना सारा ध्यान सिर्फ मेकअप (Mother did hair and make up while in labour) पर ही लगाया, ताकि बच्चे के साथ पहली फोटो में वो बुरी न दिखे.

सुनने में ये बेहद अजीब है लेकिन मां लगातार कैमरे के सामने रही और अपने पेट में बच्चे की हलचल और दर्द के बारे में जानकारी दे रही थी. वीडियो बना रहे उसके पार्टनर ने भी बताया कि वो बच्चे के वेलकम के लिए सज-संवर रही है ताकि जन्म के बाद की पिक्चर्स वो किसी डिवा से कम न लगे.

दर्द के बीच हेयरस्टाइलिंग, मेकअप

टिकटॉक पर डाले गए वीडियो में महिला घर पर ही अपने बालों को कर्ल करती हुई दिख रही है. वो बीच-बीच में दर्द से राहत पाने के लिए गहरी सांस ले रही है और अपने बेबी बंप पर हाथ फेरती है. उसका पार्टनर कहता हुआ नज़र आ रहा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले भी आप अगर सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं. कपल इसके साथ ही एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वे हॉस्पिटल बेड पर हैं और नर्स का इंतज़ार कर रहे हैं. इस दौरान भी महिला अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर उसे ब्लेंड करने में व्यस्त है.

वायरल हुआ अजीबोगरीब वीडियो

महिला के लेबर पेन के दौरान मेकअप करते हुए वीडियो को अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है. लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इतने प्रेशर के दौरान भी वो इस बात पर फोकस्ड है कि उसे बच्चे के जन्म के दौरान अच्छा दिखना है. ज्यादातर लोगों ने इस पर कमेंट करते हुए कहा है कि ये अच्छा है कि वो लेबर के दौरान भी अच्छा दिखना चाहती है. वहीं एक अन्य महिला ने माना कि उसने भी लेबर के दौरान मेकअप कर रखा था और नर्स ने उससे फाउंडेशन का ब्रांड भी पूछा था.

